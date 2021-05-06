«مصدر» و«تاليري انرجيا» تطوران محطة للطاقة الشمسية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«تاليري انرجيا» التي تستثمر في مشروعات طاقة الشمس والرياح على مستوى المرافق الخدمية، اتفاقهما على تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية باستطاعة 65 ميغاواط في اليونان من خلال شركة «مصدر-تاليري جنريشن».

وتم الإعلان عن هذه الاتفاقية من خلال مراسم توقيع أقيمت افتراضياً بمشاركة السفير اليوناني لدى الدولة، ديونيسوس زويس، وسفير الدولة لدى اليونان، سليمان حامد سالم المزروعي.

ويعد هذا المشروع أول استثمارات «مصدر» في السوق اليونانية وستتولى «مصدر-تاليري جنريشن» مهمة تطوير المشروع بالتعاون مع شركاء محليين هما مجموعة «كونستانتاكوبولوس»، وشركة «أوتوهيلاس».

وأعرب زيوس، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية بين اثنتين من الشركات اليونانية البارزة وهما مجموعة «كونستانتاكوبولوس»، وشركة «أوتوهيلاس»، والشركة التي تم تأسيسها بشكل مشترك بين كل من «مصدر»، وشركة «تاليري-انرجيا»، وذلك بهدف تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية في اليونان.

من جهته، قال المزروعي، إن «هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة تسهم في توطيد العلاقات طويلة الأمد التي تجمع بين اليونان والإمارات، ونحن فخورون بالمساهمة في دعم جهود الدولة للحد من التغير المناخي وتبعاته السلبية وتحقيق الهدف المنشود المتمثل في إنتاج 35% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030».

وأضاف: «نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال توسيع نطاق التعاون بينهما في المستقبل القريب».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي: «تزامنا مع احتفالنا بمرور 15 عاماً على تأسيس شركة مصدر ودخولها قطاع الطاقة المتجددة، نفخر بالمشاركة في هذا المشروع الذي يمثل أول استثمار لنا في السوق اليونانية وخطوة جديدة باتجاه توسيع محفظة مشروعات شركة مصدر حول العالم، ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا وتسخير خبرتنا العالمية في مجال الطاقة النظيفة، لدعم مساعي اليونان لتنويع مصادر الطاقة، وهو ما يسهم بالتالي في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق أهدافنا المشتركة في الحد من التغير المناخي».



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