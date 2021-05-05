بينها 4 دول عربية.. وجهات لا تحتاج حجراً صحياً في السفر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قالت الاتحاد للطيران ان هناك 3 دول مفتوحة في الاتجاهين ولا تحتاج حجرا صحيا عند السفر اليها من الامارات او عند العودة منها الى ابوظبي كما ان هناك 9 وجهات أخرى لا تطلب من المسافرين التزام الحجر الصحي عند الوصول اليها.

وأوضحت الاتحاد للطيران ان الدول الثلاثة المفتوحة في الاتجاهين، هي المغرب وروسيا وسويسرا مشيرة الى انها تقوم بتسيير عدة رحلات أسبوعيا الى كل من الدار البيضاء وزيوريخ وجنيف وروسيا.

ونوهت الى ان الوجهات التسعة التي لا تطلب من المسافرين التزام الحجر الصحي عند الوصول اليها هي مصر والأردن والمالديف واليونان وسيشل وسريلانكا وكينيا وتركيا والبحرين مشيرة الى انها تقوم بتسيير عدة رحلات أسبوعيا الى العديد من الوجهات في هذه الدول هي القاهرة وعمان والبحرين واثينا واسطنبول والمالديف وسيشل ونيروبي وكولومبو.

وأشارت الاتحاد في هذا الصدد انه عند وصول المسافر إلى البحرين يجب الخضوع لفحص بي سي آر على نفقتة الخاصة والتزام الحجر الذاتي فقط حتى تظهر نتائج الفحص على ان يًعفى ضيوف الترانزيت من هذه الإجراءات.

وفي الوقت نفسه أوضحت الاتحاد للطيران انه يمكن للمسافرين السفر مع الاتحاد للطيران من دبي بانتقالات مجانية من وإلى مطار أبوظبي وحجوزات مرنة وخصومات على فحص كوفيد-19 "بي سي آر" وتأمين صحي عالمي ضد كوفيد-19 دون الحاجة للحجر الصحي عند العودة إلى دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news