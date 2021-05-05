13 مليار درهم أرباح 35 شركة محلية في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام



أظهرت النتائج المالية المجمعة لـ35 شركة إمارتية مدرجة في أسواق المال، ارتفاع صافي أرباحها إلى 13 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 25% تقريبا مقارنة مع الأرباح المتحققة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويأتي النمو الكبير في ربحية تلك الشركات متزامنا مع عودة النشاط بقوة الى جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة.

وتعمل هذه الشركات في مختلف الأنشطة ومن ضمنها قطاعات البنوك والاتصالات والخدمات والاستثمار.

وكانت البيانات المالية لـ11 بنكا وطنيا، أظهرت ارتفاع صافي أرباحها الى 7.74 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام 2021 بزيادة نسبتها 9.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020.

وتشكل الربحية التي حققتها تلك البنوك نحو 59.5 % من إجمالي الأرباح التي حققتها 35 شركة أفصحت حتى الآن عن بياناتها المالية عن الربع الأول من العام الجاري.

وعلاوة على ارتفاع ربحية البنوك الإماراتية، فقد شهدت جميع مؤشرات أنشطة القطاع نموا جيدا خلال الربع الأول من العام الجاري ومن ضمنها ارتفاع إجمالي الموجودات وحجم السيولة وانشطة الإقراض والودائع.

يشار الى أن قيمة العوائد النقدية التي حصل عليها المستثمرون في الشركات الإماراتية عن العام الماضي جاوزت 35 مليار درهم، وهي من أعلى القيمة المسجلة في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news