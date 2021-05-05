119 مليار درهم تجارة «دافزا» الخارجية غير النفطية في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا»، اليوم، عن وصول تجارتها الخارجية غير النفطية إلى أكثر من 119 مليار درهم خلال العام الماضي، موضحة أن مساهمتها في إجمالي تجارة إمارة دبي غير النفطية بلغت نحو 10%، وبما يقارب ربع تجارة المناطق الحرة في الإمارة (25%)، ما يؤكد تجاوز المنطقة الحرة تحديات الجائحة وتبعاتها، وتمتعها بالمنظومة المتكاملة التي تضمن تواصل حركة التجارة العالمية رغم مختلف الظروف والتقلبات الاقتصادية.

وذكرت «دافزا» في بيان، أن تجارتها شهدت نمواً استثنائياً خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي بـ36.4% و23% على الترتيب، لتحقق فائضاً تجارياً بلغ 15.8 مليار درهم يتوزع على 8.5 مليارات درهم في النصف الأول و7.4 مليارات درهم في النصف الثاني.

كما شهد النصف الثاني من العام 2020 نمواً في إجمالي التجارة بنسبة 7.1% عن النصف الأول من العام، وذلك نتيجة لنمو واردات جميع أنواع البضائع بنسبة 10.7%، والصادرات بنسبة 7%، وإعادة التصدير بنسبة 4.5%.

وعلى صعيد القطاعات الرئيسة لتجارة «دافزا»، كانت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية المحرك الرئيس في تجارة العام الماضي، مشكلة 76.7% للصادرات وإعادة التصدير بقيمة 51.7 مليار درهم، و74.8% للواردات بقيمة 38.6 مليار درهم، تلتها مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحلي والمصوغات في المرتبة الثانية، بواقع 16.2% للصادرات وإعادة التصدير وبقيمة 10.9 مليارات درهم، وبنسبة 17.7% للواردات بقيمة 9.1 مليار درهم، لتشكل هاتان المجموعتان نحو 93% من إجمالي تجارة «دافزا».

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