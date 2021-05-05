«كهرباء دبي» تكرّم الجهات المشاركة في مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، عبر منصة افتراضية، فعاليتها السنوية لأصحاب الهمم، التي تم خلالها تكريم الجامعات، والشركات التابعة للهيئة، والشركاء المجتمعيين الذين أسهموا في نجاح مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة»، التي أطلقتها الهيئة، وتعدّ الأولى من نوعها على مستوى الدولة.

وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إلى أن الهيئة تحرص على مشاركة خبراتها وأفضل الممارسات التي طبقتها، من خلال مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة»، النموذج الاجتماعي المبتكر الذي يسهم في تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز اندماجهم في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام.

وأضاف الطاير: «تسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، حيث تلتزم الهيئة بدمج وتمكين أصحاب الهمم ضمن أربعة محاور تشمل: الموظفين، المتعاملين، المجتمع، والشركاء».

وشملت قائمة الجهات التي جرى تكريمها تسع جامعات شاركت في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة وهي: جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة زايد، جامعة الشارقة، كليات التقنية العليا، الجامعة الأميركية في دبي، الجامعة الأميركية في الشارقة، جامعة خليفة، جامعة دبي، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا.

كما تم تكريم تسعة شركاء مجتمعيين شاركوا في تنفيذ مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة» وهي: وزارة تنمية المجتمع، نادي دبي لأصحاب الهمم، شركة داس سولوشنز، بنك دبي الإمارات الوطني، اينيبل - مجموعة الصحراء، مركز النور لأصحاب الهمم، مركز «مشاعر»، مركز راشد لأصحاب الهمم، ومركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم.

وتم كذلك تكريم ثماني شركات تابعة للهيئة شاركت في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة وهي: مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، شركة «ماي دبي»، مؤسسة الإمارات لأنظمة تبريد المناطق (إمباور)، شركة نور للطاقة 1، شركة «الاتحاد إسكو»، «شعاع للطاقة 1»، «شعاع للطاقة 2»، وصندوق دبي الأخضر.

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