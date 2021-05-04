مشروع لتصنيف المطوّرين العقاريين في دبي

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أفادت ثلاثة مصادر عقارية مطلعة، بأن هناك مشروعاً لتصنيف المطورين العقاريين في دبي، من المتوقع أن يرى النور خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن تصنيف المطورين سيكون بالاشتراك مع بلدية دبي، نظراً لدخول معايير في التصنيف لها علاقة بمدى مساهمة المطور العقاري في البنية التحتية الخاصة بالمشروعات. وأضافت المصادر لـ«الإمارات اليوم» أن من المعايير الأخرى المتوقع تضمينها في التصنيف، هي حجم الشركة وملاءتها المالية وقدرتها الفنية ونوعية مشروعاتها العقارية، فضلاً عن عمر الشركة في السوق، وحجم المشروعات التي تطورها ونوعيتها. من جانبها، رفضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي التعليق على الموضوع. يشار إلى أن هذا التصنيف المرتقب ليس الأول الذي تقوم به الدائرة، حيث صنفت الدائرة مباني دبي في مشروع كبير قارب على الانتهاء، بعد أن تم مسح جميع مباني الإمارة وفقاً لعدد من المعايير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news