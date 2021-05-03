الإمارات الأولى عالمياً في سرعة شبكات الهاتف المتحرك ضمن مؤشر Ookla

المصدر: أبوظبي - وام

حلت دولة الإمارات في صدارة الترتيب العالمي كأسرع شبكة هاتف متحرك في العالم حسب مؤشر شركة Ookla للربع الأول من العام 2021 وهي الشركة الرائدة عالميا في اختبار سرعة النطاق العريض الثابت وشبكات الهاتف المتحرك وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات.

يضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات تزامنا مع إعلان عام 2021 عام الخمسين احتفالا بمرور خمسين عاما على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

و بلغت سرعة تنزيل البيانات في الإمارات على الهاتف المتحرك 178.52 ميجابت بالثانية في شهر مارس .. و تصدرت الإمارات الترتيب في شهر يناير بسرعة تنزيل بلغت 183.03 ميجابت بالثانية، وفبراير بسرعة تنزيل 177.10 ميجابت بالثانية.

و يرصد مؤشر Speed Test Global Index سرعات الإنترنت بأكثر من 135 دولة حول العالم بشكل شهري و يعتمدعلى تحليل دقيق لملايين الاختبارات التي يقوم بها العملاء شهريا للتحقق من سرعات الإنترنت.

و تعد سرعة شبكة الهاتف المتحرك أحد أبرز العوامل المساهمة في تحقيق الرفاهية، والازدهار الاقتصادي، والتواصل الاجتماعي في الدول.

و تساهم مثل هذه الإنجازات في تمكين الابتكارات المستقبلية ودعم الأجندة الوطنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورفع الإنتاجية في قطاع الأعمال وغيرها.

و تساهم "اتصالات" بشكل رئيسي في تحقيق الصدارة لدولة الإمارات في الكثير من مؤشرات قطاع الاتصالات لا سيما سرعة شبكات الهاتف المتحرك في إطار سعيها لتعزيز مكانة وريادة الدولة، استجابة لتطلعات القيادة الرشيدة في الارتقاء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

و تشكل الصدارة في هذا المؤشر إنجازا جديدا لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهو ما يعكس التزام "اتصالات" في تحقيق استراتيجيتها "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات".

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