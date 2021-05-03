«جمارك دبي»: تمديد وقف تصدير حديد الخردة ومخلّفات الورق

المصدر: أزاد عيشو À دبي

أخطرت دائرة جمارك دبي متعامليها بأنه إلحاقاً بالإعلان الجمركي رقم (4) لعام 2021، وبناء على كتاب الهيئة الاتحادية للجمارك، وقرار وزارة الاقتصاد، يمدد العمل بالقرار الوزاري رقم (10) لسنة 2021، في شأن تمديد وقف تصدير خردة الحديد والمخلفات الورقية بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر.

وأفادت الدائرة، في إعلان جمركي صدر أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأنه يعمل بهذا الإعلان لغاية تاريخ 14 يوليو 2021، وعلى كل الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، كلّ في ما يخصه، موضحة أنه يطبق التمديد في تعليق تصدير خردة الحديد والمخلفات الورقية على الأصناف المنضوية تحت البنود الجمركية من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً للبنود التي ذكرتها في الإعلان، بناء على رموز النظام المنسق التي تضمنت النفايات، وفضلات من ورق وورق مقوى إعادة التصنيع، فضلاً عن خردة وفضلات حديدية سبائك «إينجوت»، ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب.

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