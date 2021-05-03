«دبي للذهب والسلع» تُتيح للشركات الإسرائيلية التداول على منصتها

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس، عن حصولها على موافقة من سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية تتيح للشركات الإسرائيلية المؤهلة، والتي تتداول لحسابها الخاص، الانضمام إلى قاعدة أعضاء البورصة، وتمكّنها من الاستفادة من خدمات ومنصات التداول التي توفرها.

وأفادت البورصة في بيان بأنه إضافة إلى ذلك، سيكون باستطاعة الأعضاء الإسرائيليين القيام بدور صانع السوق على منصة «دبي للذهب والسلع».

وستتيح هذه الخطوة لمجموعة بورصة دبي للذهب والسلع فرصة تقديم منتجاتها وخدماتها العالمية المتنوعة، والتي تشمل العقود الآجلة وعقود الخيارات التي تغطي عقود المعادن الثمينة، والطاقة، وقطاعات العملات والأسهم ضمن إسرائيل، في الوقت الذي تواصل فيه توسعها وتعزيز دورها كأبرز منصة تداول المشتقات في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، إن «توثيق العلاقات الثنائية وفتح الأسواق بين دولة الإمارات وإسرائيل يمثلان لحظة فارقة في مسيرة بورصة دبي للذهب والسلع، في الوقت الذي نواصل فيه التوسع على الصعيد العالمي من خلال تزويد المستثمرين والمشاركين في السوق بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة تمثل حافزاً لمجتمع الأعمال في إسرائيل للقدوم إلى دبي والاستثمار فيها».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news