بالفيديو: اقتصادية أبوظبي.. جميع السلع متوافرة في رمضان ويوجد استقرار في الأسعار

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أحمد طارش القبيسي إن جميع أنواع السلع متوفرة في أبو ظبي وباسعار مناسبة خاصة السلع الغذائية والدوائية وتوجد خيارات متعددة امام المستهلكين

وقال القبيسي في جولة تفتيشية في مركز المشرف التجاري انه يوجد استقرار في أسعار مختلف السلع وان الجولات الرقابية في منافذ البيع تركز على التحقق من عدم رفع أسعار أي سلعة وعدم وجود أي تجاوز في العروض الترويجية التي تكثر عادة في رمضان

وأشار في الوقت نفسه الى عدم تاثر الامارة باي مشكلات في سلاسل التوريد خلال جائحة كورونا.

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