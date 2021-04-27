شركات طيران ووكالات سفر تطرح عروض عطلات ابتداءً من 1200 درهم

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

طرحت شركات طيران وطنية ووكالات سفر عروضاً سياحية لقضاء عطلات في وجهات دولية بالتزامن مع عطلة عيد الفطر، ابتداءً من 1200 درهم، تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، إضافة إلى تسهيلات تتعلق بإدارة الحجوزات، فضلاً عن إتاحة متطلبات التغطية التأمينية مجاناً.

وقال مديران في وكالات سفر، لـ«الإمارات اليوم»، إن العروض تستهدف تشجيع الطلب على السفر بالدرجة الأولى، لافتين إلى أن أسعارها في مستويات مقبولة وفي متناول شريحة واسعة من المتعاملين.

عروض

وتفصيلاً، كشفت شركات طيران وطنية ووكالات سفر عن عروض سياحية لقضاء عطلات في وجهات دولية، بالتزامن مع عطلة عيد الفطر خلال مايو المقبل، تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، إضافة إلى معلومات وتسهيلات تتعلق بإدارة الحجوزات ومتطلبات السفر، في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس «كورونا»، مثل التغطية التأمينية ضد الجائحة من دون رسوم إضافية.

الأسعار

تبدأ أسعار باقات العطلات التي تشمل تذاكر الطيران من نحو 1200 درهم إلى يريفان للشخص الواحد للإقامة ثلاث ليال، و1300 درهم إلى مدينة تبليسي الجورجية، للإقامة لمدة ثلاث ليال أيضاً، فيما تبدأ أسعار العروض إلى مدينة بلغراد من 1900 درهم للإقامة ثلاث ليال، ومن 1600 درهم إلى مدينة يريفان للإقامة لمدة أربع ليال، ونحو 1900 درهم إلى القاهرة للإقامة في فندق من فئة خمس نجوم، و2228 درهماً إلى بلغراد.

وتبدأ أسعار الباقات السياحية من 2149 درهماً إلى زنجبار لمدة ثلاث ليال أيضاً، و2299 درهماً إلى تبليسي، فيما ترتفع لتصل إلى 3700 درهم إلى المالديف، بينما تتباين الأسعار التي تخضع للتوافر وفقاً لفئة الفندق والخدمات التي يطلبها المتعاملون.

وأرفقت الشركات روابط لمتطلبات السفر إلى هذه الوجهات، في إطار التسهيلات التي توفرها للمتعاملين لإجراء حجوزاتهم بعد التأكد من تلبية المعايير والشروط في وقت تخضع فيه أسعار تذاكر الطيران للشروط والأحكام التي تحددها الشركات بخصوص الإلغاء أو إعادة الحجز.

زيادة الطلب

إلى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريس للسفريات، محمد جاسم الريس، إنه مع تراجع وتخفيف قيود السفر إلى بعض الوجهات لجأت شركات طيران ووكالات سفر، خلال الفترة الأخيرة، إلى طرح العروض السعرية على باقات السفر، في إطار زيادة الطلب على السفر بالتزامن مع عطلة عيد الفطر.

وبيّن أن معدل الحجوزات في مستويات مقبولة، في ظل الظروف الحالية بسبب الجائحة، لافتاً إلى أن حجوزات المواطنين لعطلة عيد الفطر تتركز في وجهات، مثل: المالديف وسيشل والبوسنة، فضلاً عن اليونان وقرغيزستان، إلى جانب مصر، ومحطات أخرى في إفريقيا مثل كينيا.

أسعار تشجيعية

توقع الريس أن يرتفع معدل الحجوزات خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أن متعاملين لايزالون مترددين بخصوص قيود السفر، وبالتالي فإنهم لا يفضلون الحجز والدفع مبكراً، بل الانتظار قبل موعد السفر بأيام قليلة فقط، حتى يتأكدوا من أنهم لن يواجهوا صعوبات في الوجهة التي يتطلعون زيارتها.

وذكر أن الأسعار تشجيعية، وهي أقل بنسب ملحوظة مقارنة بفترات الذروة قبل جائحة «كورونا».

وواضح أن العروض السعرية على باقات العطلات تتركز في الوجهات التي لها اشتراطات سفر واضحة وقيود سفر مخففة، مبيناً أن السعة المقعدية وعدد الرحلات إلى بعض الوجهات لاتزال في مستويات متدنية، وبالتالي فإن أسعار تذاكر الطيران إليها لاتزال مرتفعة.

تشجيع على السفر

من جهته، قال المدير العام لشركة «بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن شركات الطيران ووكالات السفر لجأت إلى طرح عروض ترويجية على باقات العطلات، بالتزامن مع عطلة عيد الفطر، في إطار التشجيع على السفر.

وأضاف سركيس أن الحجوزات المسجلة تتركز في وجهات في أوروبا الشرقية، إلى جانب وجهات سياحية، مثل المالديف وسيشل، مشيراً إلى أن نسبة الحجوزات في ارتفاع مستمر، ومن المتوقع زيادتها تدريجياً حتى حلول عطلة العيد.

وأكد أن هناك رغبة كبيرة لدى مختلف شرائح المتعاملين في السفر لقضاء عطلات سياحية، إلا أن حالة من التردد لاتزال قائمة لدى الكثيرين، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات السفر المطلوبة في الوقت الحالي.

مستويات مقبولة

لفت سركيس إلى أن أسعار عروض الباقات السياحية في مستويات مقبولة، وفي متناول شرائح واسعة من المتعاملين، إذ تسعى شركات الطيران ووكالات السفر إلى رفع معدلات الطلب، وتشجيع الناس على السفر بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن شركات طيران لجأت، أخيراً إلى إضافة وجهات سياحية موسمية إلى شبكتها، مع ظهور بوادر للطلب والسفر بغرض قضاء عطلات.

حجز

يمكن للمتعاملين الراغبين في السفر حجز بعض باقات العطلات بحلول الخامس من مايو 2021، للاستفادة منها خلال عطلة عيد الفطر، فيما يتعين على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة طوال رحلتهم، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران.

• الحجوزات تتركز في وجهات مثل المالديف وسيشل والبوسنة واليونان.

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