ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات في دبي خلال الأسبوع الثاني من رمضان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء، بأن مؤشر الرقم القياسي لأسعار قسم الطعام والمشروبات ارتفع بنسبة 0.55% خلال الأسبوع الثاني من رمضان، مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر نفسه.

وأوضح المركز في تقرير أمس، أن ذلك الارتفاع جاء نتيجة لزيادة أسعار كل من: مجموعة الخضراوات بنسبة 4.19%، ومجموعة الفواكه بنسبة 2.22%، ومجموعة الأغذية غير مصنفة تحت بند آخر بنسبة 1.00%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.53%، ومجموعة اللحوم بنسبة 0.32%، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة 0.25%، ومجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.02%.

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