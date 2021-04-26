استكمال أول صفقة اندماج وفقاً لقانون «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

رحّب مركز دبي المالي العالمي باستكمال أول صفقة اندماج عابرة للحدود، عملاً بقانون المركز المالي للشركات.

وبموجب الصفقة التي تستخدم هيكلية «الاندماج الثلاثي العكسي» المتطورة، تنضم شركة «العربية المتحدة لناقلات الكيماويات» إلى مجموعة «يونايتد أوفرسيز جروب»، بدعم من تحالف استثماري تم تشكيله أخيراً، في وقت ستحتفظ فيه المجموعة الموسّعة باسمها الحالي «العربية المتحدة لناقلات الكيماويات المحدودة». وأفاد بيان صدر أمس، بأن هذه أول صفقة تتم عملاً بشروط وأحكام الاندماج التي ينص عليها «قانون مركز دبي المالي العالمي للشركات» لإتمام عمليات الإندماج، ومن شأنها أن تمهّد الطريق لاستخدام القانون في مزيد من الصفقات مستقبلاً.

ووفقاً للبيان، فقد كان «قانون الشركات» في مركز دبي المالي العالمي شهد مجموعة تعديلات في عام 2018، منها تعديل شروط وأحكام الاندماج، فيما تعد قوانين المركز أقل تعقيداً وأكثر سهولة للمستخدمين مقارنة بمواد القانون الإنجليزي، والأهم من ذلك أنها تتيح للشركات العامة والخاصة المسجّلة في المركز المالي إمكانية الاندماج مع الشركات الأخرى، بما فيها الشركات المسجّلة التي تم تأسيسها خارج المركز، ووفقاً لقوانين تنظيمية أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جيفري، إن المركز يواصل ترسيخ مكانته الريادية العالمية، بفضل إطار عمله القانوني والتنظيمي سهل التطبيق، والمتميز على مستوى العالم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، جاك فيسر: «يفخر المركز بقدرته على توفير أفضل الهيكليات القانونية والتنظيمية في فئتها، والمصمّمة خصيصاً لتراعي المتطلبات ذات الصلة في المنطقة، وهذا ما يتجلى بوضوح في قانون الشركات المحدّث الذي أطلقه المركز المالي».

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