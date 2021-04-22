568 مصنعاً للأغذية في الإمارات تنتج 5.96 ملايين طن سنوياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد مسؤولون بأن دولة الإمارات لديها 568 مصنعاً، يقوم بإنتاج 5.96 ملايين طن من المنتجات الغذائية والمشروبات سنوياً، منها 2.3 مليون طن من السلع الغذائية الرئيسة، مشيرين إلى أن الدولة تحتل مكانة عالمية رائدة في صناعات الأغذية والمشروبات.

صناعة الأغذية

وتفصيلاً، استضافت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، «حوار حول صناعة الأغذية والمشروبات 2021»، بالتعاون مع مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، الذي أكد على أهمية القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث ستشكل محطة المنتجات الغذائية والزراعية الحديثة التي أطلقتها موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، في ميناء جبل علي، حافزاً لتحقيق النمو وتطوير صناعة الأغذية والمشروبات بشكل إيجابي.

واستعرض رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات العاملة تحت مظلة «غرفة دبي»، صالح لوتاه، تقرير المجموعة السنوي لعام 2020، الذي سلط الضوء على القدرات التنافسية الرئيسة للقطاع، الذي يضم 568 مصنعاً.

وبالنظر إلى عوامل النمو، أوضح التقرير السنوي لمجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات الفرص الحالية، وأكد على أهمية الحفاظ على الاستدامة في قطاع الأغذية والمشروبات بشكل عام، مع التركيز على قطاعات الإنتاج الفرعية، كمنتجات الألبان والدواجن والمأكولات البحرية، إضافة إلى منتجات الفواكه والخضراوات والمشروبات وصناعة الوجبات الخفيفة.

بيئة أعمال عالمية

ويعتبر قطاع المأكولات والمشروبات أحد أهم الدعائم الاقتصادية للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، وقد عززته بمزايا فريدة تجعل من تأسيس الشركات المتخصصة في مجال الأغذية والمشروبات، فرصة مثالية لتحقيق النمو في أعمالها، بأعلى كفاءة تشغيلية وأفضل جدوى اقتصادية.

وتمتد المساحة التي تشغلها شركات قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في «جافزا» على قرابة 1.55 مليون متر مربع، وتدعم أكثر من 4700 من العملاء وتضم أكثر من 550 شركة من أكثر من 70 دولة.

صناعة متطورة

وقال المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لـ«جافزا»، محمد المعلم: «نمتلك في دولة الإمارات صناعة غذائية متطورة، تدعمها بيئة استثمارية جاذبة، ما يجعلنا مركزاً مثالياً لممارسة الأعمال للعلامات التجارية المرموقة في قطاع الأغذية والمشروبات. وقد كشف مجلس الإمارات للأمن الغذائي، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية العام الماضي، أن هنالك 568 مصنعاً في دولة الإمارات تقوم بإنتاج 5.96 ملايين طن من المنتجات الغذائية والمشروبات سنوياً، منها 2.3 مليون طن من السلع الغذائية الرئيسة».

من جهته، قال صالح لوتاه: «تؤكد الأرقام التي تم تحقيقها في هذا القطاع، أن هناك مجالاً كبيراً للنمو، لاسيما عبر الاستفادة من بيئة الأعمال المتكاملة والمثالية في الدولة. وهو ما نهدف إلى تحقيقه في مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، من أجل تحقيق التميز، وتشجيع الابتكار وتطوير الصناعة الوطنية».

في هذا السياق، قال مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي، حسن الهاشمي: «وفقاً لمؤشر مؤسسة فيتش للمخاطر والمكافآت الصادر في العام الماضي، تحتل دولة الإمارات مكانة عالمية رائدة في صناعات الأغذية والمشروبات، حيث تصدرت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 18 على مستوى العالم على صعيد بيئة الاستثمار الجاذبة في قطاع الأغذية والمشروبات. ونظراً إلى موقعها الاستراتيجي وتنامي قطاع السياحة فيها، توفر إمارة دبي فرصاً هائلة للقطاع».

دعم قطاع الأغذية

ضمن الدعم المتواصل لقطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات ومساعدته على مواصلة التقدم، عملت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق ثلاث حاضنات أعمال متميزة، تستهدف كل منها فئة مختلفة من الأسواق، شملت شركات الأغذية الحلال، وشركات أميركا اللاتينية، والشركات الهندية.

• «جافزا» تضم أكثر من 550 شركة من 70 دولة.

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