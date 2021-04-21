«رويال ستراتيجيك» و«غلوبال لينكس» تستحوذان على 55% من «كريديتي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استحوذت شركتا «رويال ستراتيجيك بارتنزر» (RSP) و«غلوبال لينكس هولدينج» (GLH)، الرائدتان في مجال تطوير الأعمال، على 55% من أسهم شركة «كريديتي فنتك» المحدودة المسجلة في مركز دبي المالي العالمي، وبالتالي أصبحت الشركتان المساهمين الأكبر في «كريديتي فنتك»، علماً بأن الشركة هي الموزع الحصري لمنصة «مونيموف» في دولة الإمارات، وتعمل على تقديم الجيل الحديث في استخدام أنظمة الائتمان وحوكمة سلسلة التوريد والتمويل التجاري.

ووفقاً لبيان صادر أمس، بلغ تقييم شركة «كريديتي» 100 مليون دولار، بناء على المشروعات الحالية والأعمال المتوقعة مع مختلف المنشآت الحكومية والمصارف.

ويُستمد هذا التقييم من قدرة منصة «مونيموف» على تعزيز التحول الرقمي السلس للنظام البيئي التجاري، حيث تهدف المنصة إلى خفض المخاطر التشغيلية، واستبعاد استعمال النقد، وخطابات الاعتماد، كما تسعى لتقليل النزاعات وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «RSP»، الدكتور حمد آل علي، إن «هذه الصفقة تتوافق تماماً مع استراتيجية ورؤية (RSP) لإنشاء وتطوير منتجات تقنية رائدة، وبناء نظام بيئي مستدام لتعزيز تجربة المستخدم».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «GLH»، علي الملا: «يسرنا أن نتشارك مع منصة (مونيموف) لدعم الهيئات الحكومية في دولة الإمارات في رحلة التحول الرقمي، وقررنا أن نكون جزءاً من هذا الاستحواذ، لأنه يتوافق مع قيمنا وتطلعاتنا لتعزيز قطاعات عدة وحماية الأعمال المحلية».

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