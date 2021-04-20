عروض السيارات.. منافسة قوية بتمويل «صفري» وتخفيضات حتى 25 ألف درهم

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي أحمد الشربيني - دبي

شهدت أسواق السيارات في الدولة، أخيراً، طرح عروض ترويجية موسعة على شراء المركبات الجديدة والمستعملة خلال شهر رمضان الجاري.

وتضمنت تلك العروض، وفقاً لوكالات سيارات، تخفيضاً يصل إلى 25 ألف درهم في بعضها، وتقديم تمويل دون فوائد، ودون دفعة مقدمة، أو تسهيلات فيها، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية تأجيل القسط الشهري الأول لفترات تصل إلى أربعة أشهر. كما تضمنت العروض خدمات تأمين مجانية، والصيانة والضمان لسنوات عدة، مع خدمة المساعدة على الطريق، فيما شملت عروض أخرى منح بطاقات تتيح وقوداً مجانياً بقيمة مقدّرة لنحو عام.

وأكّد مسؤولون في تلك الوكالات لـ«الإمارات اليوم» أن العروض التي تشمل كذلك السيارات المستعملة، تستهدف تنشيط المبيعات خلال شهر رمضان الذي يشهد منافسة قوية، ويُعد الأفضل في المبيعات على مدار العام بأكمله.

«جنرال موتورز»

وتفصيلاً، قالت الرئيس التنفيذي للتسويق لدى «جنرال موتورز» إفريقيا والشرق الأوسط، كيلي ماكدونالد، إنه تم طرح عروض على سيارات «جي إم سي»، و«شفروليه»، و«كاديلاك»، لتنشيط المبيعات خلال شهر رمضان الجاري.

وأضافت أن العروض الخاصة بمركبات «جي إم سي» تأتي بالتعاون مع وكيليها في الدولة، شركتي «الكندي للسيارات»، و«بن حمودة للسيارات»، وتشمل تخفيضاً يصل إلى 20 ألف درهم في سعر السيارة، وخدمة مجانية لمدّة خمس سنوات أو لمسافة 100 ألف كيلومتر، إضافة إلى ضمان لفترة خمس سنوات أو مسافة 100 ألف كيلومتر على بعض المركبات، لافتة إلى أن العرض يسري على الشراء من صالات العرض، أو عبر منصّة «جي إم سي» للتجارة الإلكترونية.

وذكرت ماكدونالد أن عرض «شفروليه» يتضمن خصماً يصل إلى 25 ألف درهم على مجموعة واسعة من الطرز تشمل السيارات الرياضية متعدّدة الاستعمالات، وشاحنات «بيك-أب»، لافتة إلى عقود صيانة لمسافة 60 ألف كيلومتر، وعقود ضمان حتى مسافة 100 ألف كيلومتر، فضلاً عن تأمين للمركبة وتسجيل مجانيين خلال السنة الأولى.

«المسعود للسيارات»

من جهته، قال مدير المبيعات والتسويق في «المسعود للسيارات»، كايل جيلام، إن الشركة طرحت عروضاً على سيارات «نيسان»، و«رينو» خلال شهر رمضان.

وأضاف أن عرض «نيسان» يتضمن تأجيل دفع أقساط السيارة لمدة تصل الى أربعة أشهر، وتسهيلات على الدفعة المقدمة، فضلاً عن الحصول على تأمين مجاني للمركبة وصيانة مجانية لمدة عام، وضمان لمدة خمس سنوات غير محدد الأميال.

وأوضح جيلام أن عرض سيارات «رينو»، يتضمن أربعة طرز، هي: «داستر»، «كوليوس»، «سيمبول»، و«أوميجان» دون دفعة مقدمة، مع إمكانية تأجيل دفع الأقساط الشهرية، وخدمة صيانة مجانية حتى 40 ألف كيلومتر، وخدمة المساعدة على الطريق وضمان مجاني لمدة تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى هدية مع كل شراء.

ولفت إلى أن العروض تشمل كذلك سيارات «رينو» و«إنفينيتي» المستعملة المعتمدة، مع تسهيلات في الدفعة المقدمة، وعدد كيلومترات منخفضة، وخيار استبدال السيارة.

وأشار إلى أن العروض تستهدف تنشيط مبيعات السيارات في الوقت الذي يشهد فيه شهر رمضان منافسة شديدة في السوق، مؤكداً أن رمضان هو الأفضل في حجم مبيعات السيارات على مدار العام بأكمله.

عروض «فولكسفاغن»

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في «فولكسفاغن الشرق الأوسط»، سامر الدويعر، إن «فولكسفاغن» طرحت عروضاً لتنشيط المبيعات، خلال شهر رمضان الجاري، تشمل خصومات تصل إلى 15 ألف درهم، أو ما يعادل خفضاً بنسبة 15% على أسعار سيارات «تيجوان»، و«باسات» و«طوارق»، موديلات عام 2020، فضلاً عن ضمان ممدد لمدة خمس سنوات، وخدمة ممددة لمدة سبع سنوات، أو حتى مسافة 105 آلاف كيلومتر على سيارات «غولف JTI»، و«فولكس تيرامونت» موديلات عام 2021.

واتفق الدويعر بأن المبيعات خلال شهر رمضان عموماً تسجل أفضل أداء خلال العام بأكمله، إذ يوجد إقبال كبير على شراء السيارات الجديدة قبل عيد الفطر. وقال إن تأثير رمضان يمتد عادة للشهر الذي يليه، لاستكمال عمليات البيع التي لم تكتمل.

وأكد أن مبيعات السيارات شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، مع طرح طرز جديدة لعام 2021.

«فورد» و«لنكون»

إلى ذلك، قال نائب رئيس أول ــ مبيعات «فورد» و«لينكون» في «شركة الطاير للسيارات»، هلال هاني، إن عروض «فورد» في شهر رمضان تشمل تمويلاً بسعر فائدة 1.5% على سيارات مختارة، ودون دفعة أولى، مع تأمين مجاني لمدة عام، وضمان لفترة خمس سنوات أو حتى 100 ألف كيلومتر.

وأضاف أن عروض «لينكون» خلال رمضان تتيح استرداداً نقدياً يصل إلى 5%، أو دعماً من الدفعة الأولى، مع خدمة مجانية وضمان مجاني لمدة خمس سنوات أو حتى 100 ألف كيلومتر.

ولفت هاني إلى عروض على السيارات المستعملة من «فورد» و«لينكون» تشمل تحمّل «الطاير للسيارات» ضريبة القيمة المضافة عن المشتري، والشراء دون دفعة أولى، والتأمين والتسجيل مجاناً، على أن تكون المدة المتبقية من الخدمة والضمان القابلة للتمديد حتى سبع سنوات أو 200 ألف كيلومتر.

«رولز- رويس»

إلى ذلك، قال المدير العام لـ«رولز- رويس موتور كارز»، المركز الميكانيكي للخليج العربي في دبي والإمارات الشمالية، ممدوح خيرالله، إن الموسم الرمضاني الحالي شهد مظاهر تنافسية لافتة بين وكالات السيارات التي توسعت في طرح عروض يشترك بعضها في عدد من السمات، مثل منح المشترين تسجيلاً وتأميناً مجانياً، إضافة إلى عروض خدمات أخرى تختلف وفقاً للسياسات التسويقية لكل وكالة.

وأكد أن معظم وكالات السيارات يعوّل على الموسم الرمضاني لتنشيط وزيادة مبيعاتها عبر العروض لاستقطاب المتعاملين، لاسيما مع تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، وتأثيراتها على السلوك الشرائي لعدد من المستهلكين.

وأرجع خيرالله تباين العروض بين وكالات السيارات إلى عوامل تتعلق بموقع كل وكالة في القطاع، موضحاً أن عروض الوكالات التي لديها توكيلات حصرية في الدولة لموديلات من المركبات، ليست كعروض بعض الوكالات التي تمتلك توكيلات في مناطق محددة، مع وجود شركات أخرى للعلامة التجارية نفسها في الدولة، ولذلك تكون أكثر تنافسية، وإن كان من الملاحظ مظاهر التوسع العام في العروض خلال العام الجاري، مع زيادة التنافسية وسعي كل وكالة إلى رفع حصص مبيعاتها وتصريف الموديلات المتوافرة لديها، سواء الجديدة للعام الجاري، أو موديلات العام الماضي.

وأوضح أن معظم وكالات السيارات يفضل طرح عروض الخدمات والقيمة المضافة، بدلاً من طرح تخفيضات سعرية مباشرة، مع محاولة المحافظة على الحدود السعرية للطرز المختلفة، والتي تنعكس على قيمة كل سيارة عند إعادة البيع لاحقاً، فيما تفضل اللجوء لخيارات التخفيضات السعرية على موديلات الأعوام السابقة، مع الحاجة إلى ضرورة تصريفها، ومراعاة أن تتناسب التخفيضات النقدية مع القيمة الشرائية للسيارة عند إعادة بيعها.

وأكد خيرالله أن عروض الخدمات والقيمة المضافة، عند احتسابها، تتضمن قيمة مالية في حد ذاتها للمتعامل، وبالتالي، فإن تنوعها وتوسع وكالات السيارات في طرحها، ينعكس بشكل إيجابي لمصلحة المتعاملين في الحصول على صفقات جيدة.

تمويل بفائدة صفرية

إلى ذلك، كشف متحدث باسم «شركة الفطيم تويوتا» في الإمارات، أن الشركة طرحت عرضاً يسري خلال شهر رمضان يتضمن شراء سيارة جديدة بتمويل صفري دون فوائد، وإمكانية تأجيل الأقساط الشهرية، إضافة إلى خدمة مجانية لمدة أربع سنوات أو لمسافة 80 ألف كيلومتر، وخدمات مجانية لحماية السيارة من الصدأ، وتظليل الزجاج.

وأوضح أن العرض يشمل طرزاً هجينة من «تويوتا» مثل: «كورولا»، «سي إتش آر»، «راف 4»، «هايلاندر»، إضافة إلى طرازي «كورولا كروس»، و«كامري» الرياضيين الجديدين بالكامل.

ولفت إلى أن «الفطيم تويوتا» تطرح عروضاً على خدمات ما بعد البيع، تشمل خصماً بنسبة 20% على عقود خدمة الصيانة، كما توفر عرض «الشراء الآن وتأجيل الأقساط» على السيارات المُستعملة بمعدل فائدة منخفض يبلغ 1,49%.

«جاكوار لاند روفر»

قال نائب رئيس أول - مبيعات «جاكوار لاند روفر الطاير للسيارات»، طلال مرعب، إن هناك عروضاً واسعة على طرز عدة من «جاكوار» تشمل استرداداً نقدياً حتى 10 آلاف درهم، وتحمّل الدفعة الأولى أو ما نسبته 20% من قيمة السيارة، بحسب الطراز، مع توفير خدمة وصيانة وضمان، وخدمة المساعدة على الطريق مجاناً لمدة خمس سنوات.

«لكزس».. عقود شراء شخصية

قال متحدث باسم «الفطيم لكزس» لـ«الإمارات اليوم» إن الشركة تتيح شراء أحد الطرز الجديدة خلال شهر رمضان، عبر التمويل المصرفي، أو الدفع النقدي المباشر، كما تقدم عروض تمويل دون فائدة وبأقساط لمدة ثلاث سنوات من بنوك مُختارة، إضافة إلى عقد خدمة مجانية لمدة ثلاث سنوات أو لمسافة 60 ألف كيلومتر. وأكد أنه يمكن شراء سيارة «لكزس» جديدة ودفع أقساط شهرية بحد أدنى يبلغ 1650 درهماً عن طريق عقود الشراء الشخصية التي تتيح امتلاك السيارة لمدة عامين، ثم تخيير المتعامل بين استكمال دفع الأقساط وامتلاك السيارة بشكل نهائي، أو إعادة السيارة، أو استبدالها بأخرى جديدة عند انتهاء مدة العقد.

«مازدا»: العروض قيمة مالية كبيرة

قال مدير الإنتاج في شركة «كلداري»، وكيل سيارات «مازدا»، شاه بشارات، إن الشركة طرحت عروضاً موسعة خاصة بالموسم الرمضاني، شملت خدمة الصيانة لمدة خمسة أعوام، أو حتى 100 ألف كيلومتر، مع تأمين مجاني، وخدمة تظليل النوافذ، وضمان مجاني لخمسة أعوام أو قطع 160 ألف كيلومتر.

وأكد أن تلك العروض تشمل قيمة مالية كبيرة، لكنها تمنح في هيئة عروض، خصوصاً أن كل عرض وعند احتساب كلفته على كل مشتري، فسيكون بمثابة خصومات بأشكال مباشرة.

ولفت إلى أن توسع الوكالات في طرح العروض خلال رمضان يسهم في تنشيط المبيعات، مع كون شهر رمضان فرصة للشركات للتنافس في زيادة مبيعاتها، واستقطاب مزيد من المتعاملين، في ظل استمرار ظروف جائحة «كورونا».

مستهلكون يفضلون دمج التخفيضات السعرية المباشرة مع العروض

أكد مستهلكون أن عروض وكالات السيارات، خلال شهر رمضان الجاري، تعد أكثر تنافسية وبشكل لافت، مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن تلك الوكالات ركزت على عروض القيمة المضافة، مشيرين إلى أنهم يفضلون دمج التخفيضات السعرية المباشرة مع تلك العروض، للتخفيف من الأعباء المالية، لاسيما مع تداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها المالية على الأفراد. وقالوا إن العروض ستكون أكثر فائدة لو شملت بعض التخفيضات السعرية المباشرة.

وقال المستهلك عماد إبراهيم، إن معظم وكالات السيارات طرحت عروضاً رمضانية موسعة على طرز مختلفة وبخدمات أكبر مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن معظم الوكالات ركزت على عروض «القيمة المضافة»، ولم تشمل عروضاً ملحوظة لتخفيضات سعرية مباشرة على السيارات.

بدوره، قال المستهلك محمد ناجي، إنه لاحظ مشاركة عدد كبير من وكالات السيارات في طرح عروض ترويجية موسعة خلال الموسم الرمضاني، مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكداً أن ذلك يعود بالفوائد على المستهلكين، خصوصاً عند العام الأول من الشراء، مع منح معظم وكالات السيارات تسجيلاً وتأميناً مجانياً للمركبات خلال العام الأول.

ورأى أن العروض ستكون أكثر فائدة لو شملت بعض التخفيضات السعرية المباشرة، والتي تعد محدودة للغاية حالياً.

واتفق المستهلك أيمن كريم، في أن عروض وكالات السيارات خلال شهر رمضان الجاري تعد أكثر تنافسية بشكل لافت مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أن معظم المتعاملين يفضلون دمج التخفيضات السعرية المباشرة مع تلك العروض، لاسيما أنها ستتناسب مع تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، والتي تجعل عدداً من المستهلكين يفضلون عروض التخفيضات المباشرة للتخفيف من الأعباء المالية.

وكالات السيارات تعوّل على موسم رمضان لتنشيط وزيادة مبيعاتها.

عروض بعض الوكالات تشمل طرزاً لسيارات مستعملة معتمدة.

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