«إينوك» تنال اعتماد «إس بي» عن منتجات زيوت التشحيم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «إينوك» حصول مجموعة من منتجاتها لزيوت تشحيم محركات البترول على شهادة اعتماد «إس بي» (SP) من المعهد الأميركي للبترول، والذي يعدّ المعيار العالمي الأحدث من المعهد لمواصفات زيوت المحركات العاملة بالبترول.

وأوضحت المجموعة في بيان أمس، أن زيت «بروتك فلكيس انيرجي»، يعد من منتجات «إينوك» عالية الأداء التي تلبي معايير (SP) ومواصفات (GF-6) من اللجنة الاستشارية الدولية لمواصفات زيوت التشحيم، مشيرة إلى أنه يضم زيوت أساس مكسّرة بالهيدروجين مع أحدث الإضافات لتحسين الأداء.

وأضافت أن زيت «بروتيك بريميوم» (SAE 15W-40) يلبي معيار (SP) أيضاً ومكوّن من زيوت الأساس المعالجة بالهيدروجين وإضافات لتعزيز الأداء.

وأشارت «إينوك» إلى أن منتجاتها من زيوت تشحيم المتوافقة مع معيار (SP)، صُممت للسيارات الحديثة الهجينة والسيارات التي تعمل بالبترول وتلك التي تعمل بالبترول المخلوط بـ«الإيثانول»، إضافة إلى سيارات غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: إن «تلبية منتجات (إينوك) لأحدث معايير (المعهد الأميركي للبترول) هو تأكيدٌ على جهودنا المتواصلة للارتقاء بمستويات الابتكار والتميّز».

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