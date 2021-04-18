رفع راية «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» في مبنى «كهرباء دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

رفع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية في المبنى الرئيس لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور النواب التنفيذيين للرئيس في الهيئة.

وسلّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الراية، أخيراً، للهيئة باعتبارها الجهة الفائزة بأفضل مبادرة حكومية عن مبادرة «الحياة الذكية»، وذلك خلال حفل «ملتقى حمدان 2020»، الذي نظمه مركز «نموذج دبي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وأكد الطاير، في بيان أمس، أن فوز الهيئة براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، تتويج لجهودها في مجال الابتكار، وحرصها على تطوير خدماتها وفق أعلى معايير الكفاءة والفاعلية والاستدامة، بما يحقق سعادة المتعاملين ويتخطى توقعاتهم، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة تطوير العمل الحكومي.

وأشار الطاير إلى أن مبادرة «الحياة الذكية» تدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدفين السابع «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة» والـ12 «الاستهلاك والإنتاج المسؤولان»، كما تنسجم مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، التي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، حيث ستسهم المبادرة، خلال خمس سنوات من التطبيق، في توفير 179.5 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء و67.7 مليون غالون من المياه، بما يعادل توفير 52.6 مليون درهم على المتعاملين، وتقليل انبعاث 15.64 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً. بدوره، أكد عبدالله البسطي أن راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية تشكّل مسؤولية، للجهة الحكومية التي تحصل عليها، أمام الجمهور لمواصلة تطوير الخدمات وتقديم المبادرات الريادية التي تسهم في إسعاد الناس، وهو الهدف الأسمى للعمل الحكومي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

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