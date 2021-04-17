استمرار عمل المنشآت الاقتصادية و التجارية بالشارقة كالمعتاد خلال رمضان

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة و بلدية مدينة الشارقة أن جميع القطاعات الاقتصادية والمنشآت التجارية في الإمارة تعمل كالمعتاد خلال شهر رمضان المبارك و لا توجد أي قرارات جديدة بخصوص تقليل ساعات العمل فيها.

وشدد الجانبان في هذا الشأن على أن فرقهما الرقابية المشتركة تعملان بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المختصة في الإمارة لمتابعة عمل الأسواق التجارية والمنشآت الاقتصادية من خلال تنفيذ جولات مستمرة للتأكد من التزام المنشآت الاقتصادية كافة بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وبلدية مدينة الشارقة أن الجولات الرقابية الميدانية المشتركة التي نظمتها الفرق الرقابية التابعة لإدارة الرقابة والحماية التجارية التابعة للدائرة وفرق التفتيش التابعة لبلدية الشارقة أظهرت الالتزام التام من قبل مجتمع الأعمال بالشروط والتدابير والإجراءات الاحترازية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة في الإمارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news