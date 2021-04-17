5 ملايين معاملة أنجزتها جمارك دبي خلال الربع الأول بنمو 20%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت جمارك دبي في احصائيات حديثة أن المعاملات الجمركية التي أنجزت خلال الربع الأول من العام الجاري سجلت 5 ملايين معاملة، بما يعادل ضعف عدد المعاملات للفترة ذاتها من عام 2019، وبنمو قوي بواقع 20% مقارنة مع 4 ملايين معاملة للربع الأول من العام 2020 الماضي، وذلك في مؤشر قوي على انتعاش الأعمال، والمكانة القيادية التي تحظى بها دبي كمركز تجاري، مالي، ولوجيستي عالمي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي، عبدالله الخاجة، في بيان أمس: «سنضاعف الجهود، ونستهدف أسواق عالمية جديدة، ونسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، لدعم رؤية حكومة دبي نحو تحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي، ورفع قيمة تجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم، خلال الأعوام الخمسة القادمة، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، كما سنعمل عن كثب لتنفيذ أهداف مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2030، من خلال البناء على ما حققته دبي في مسيرتها الرائدة لتصبح مركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة العالمية».

وأضاف: «تعكس مؤشرات الربع الأول الإيجابية انتعاشاً في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي، وقدرة الإمارة على سرعة احتواء التأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا العالمية، وسط توقعات بتسارع النمو في الأداء الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 4%، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، حيث أسهمت إجراءات الدعم التي تم إطلاقها أثناء الجائحة بشكل جوهري في جهود التعافي الاقتصادي المستمرة».

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