خدمات مالية.. خدمات يقدمها الصراف الذكي باستخدام الهوية

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

يوفر مصرف أبوظبي الإسلامي خدمات أساسية يمكن للعميل القيام بها باستخدام جهاز الصراف الذكي، عن طريق إدخال بطاقة الهوية وبصمة إصبع اليد لتعريف الجهاز بالعميل، وتشمل تلك الخدمات ما يلي:

-إيداع أو سحب نقدي حتى 100 ألف درهم.

-صرف الشيكات فورياً حتى 25 ألف درهم، أو حتى 50 ألف درهم (مع معاودة الاتصال).

-إيداع حتى 25 شيكاً في معاملة واحدة.

-إصدار أو استبدال بطاقة الخصم المباشر، والطباعة الفورية لبطاقة الخصم الكلاسيكية.

-استبدال فوري لبطاقة «فيزا» الكلاسيكية للاسترداد النقدي.

-استبدال فوري لبطاقة «فيزا» البلاتينية من «اتصالات».

-استبدال فوري لبطاقة «فيزا» البلاتينية من «أبوظبي الإسلامي».

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