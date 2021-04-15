خدمات مالية.. خدمات يقدمها الصراف الذكي باستخدام الهوية

المصدر:
  • إعداد: أمل المنشاوي
التاريخ:

يوفر مصرف أبوظبي الإسلامي خدمات أساسية يمكن للعميل القيام بها باستخدام جهاز الصراف الذكي، عن طريق إدخال بطاقة الهوية وبصمة إصبع اليد لتعريف الجهاز بالعميل، وتشمل تلك الخدمات ما يلي:

-إيداع أو سحب نقدي حتى 100 ألف درهم.

-صرف الشيكات فورياً حتى 25 ألف درهم، أو حتى 50 ألف درهم (مع معاودة الاتصال).

-إيداع حتى 25 شيكاً في معاملة واحدة.

-إصدار أو استبدال بطاقة الخصم المباشر، والطباعة الفورية لبطاقة الخصم الكلاسيكية.

-استبدال فوري لبطاقة «فيزا» الكلاسيكية للاسترداد النقدي.

-استبدال فوري لبطاقة «فيزا» البلاتينية من «اتصالات».

-استبدال فوري لبطاقة «فيزا» البلاتينية من «أبوظبي الإسلامي».

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