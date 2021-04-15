«فلاي دبي» تطرح باقات للعطلات خلال عيد الفطر تبدأ من 1499 درهماً

المصدر: أزاد عيشو- دبي

طرحت شركة «فلاي دبي» عروضاً لعطلات سياحية، تشمل باقات للسفر خلال فترة عيد الفطر إلى بعض الوجهات المفضلة، مثل المالديف وتبليسي ويريفان وزنجبار، حيث تبدأ الأسعار من 1499 درهماً للفرد، وتشمل رحلات الطيران والإقامة في الفندق ووجبة الإفطار.

وأوضحت الشركة، حسب موقعها الشبكي، أن تلك الباقات تتوافر للحجز بحلول الخامس من مايو المقبل، وللسفر بين السابع من مايو و16 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أن أسعار وجهة يريفان تبدأ من 1499 درهماً للإقامة لمدة ثلاث ليال في فندق من فئة ثلاث نجوم، مقابل 2149 درهماً إلى زنجبار لمدة ثلاث ليالٍ أيضاً، و2299 درهماً إلى تبليسي، فيما ترتفع الأسعار لتصل إلى 3700 درهم إلى المالديف.

وذكرت الناقلة أنها تقدم لجميع مسافريها تأمين السفر متعدد المخاطر، بما في ذلك التغطية التأمينية ضد جائحة «كوفيد-19» من دون رسوم إضافية، لمنحهم مزيداً من راحة البال والطمأنينة عند السفر على متن خطوطها الجوية.

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