«اتصالات» تطلق باقات لمضاعفة البيانات والمكالمات مجاناً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات»، أمس، عن إطلاق مجموعة عروض متميزة بالتزامن مع شهر رمضان، توفر من خلالها باقات خاصة بضِعف البيانات والمكالمات لعملاء خطوط الفاتورة الشهرية والمدفوعة مقدماً من دون أي كلفة إضافية.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن العروض تشمل خصومات تصل لغاية 75% على مجموعة واسعة من الهواتف المتحركة، وأجهزة التلفاز، والملحقات، وذلك خلال شهر رمضان وعيد الفطر، اعتباراً من 13 أبريل الجاري ولغاية 17 مايو المقبل، في جميع فروع «اتصالات»، والموقع الإلكتروني www.etisalat.ae، أو تطبيق My Etisalat UAE.

وأضافت أن الخصومات تشمل أحدث الهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية والمحمولة، لتكون الفرصة المثالية لاقتناء الأجهزة ومنح الهدايا خلال هذه الفترة.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي: «نوفر لعملائنا الاستمتاع بضِعف الرصيد للبيانات والمكالمات مجاناً عند الاشتراك في الباقات الخاصة بشهر رمضان، ليتاح لهم البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، كما تتيح (اتصالات) خصومات كبيرة على أحدث الهواتف وأجهزة التلفاز والملحقات، إذ يمكن للعملاء الاستفادة من هذه العروض لشراء هذه الأجهزة تزامناً مع الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك».

وبيّن أنه يتاح لعملاء خطوط الفاتورة الشهرية، ابتداءً من 13 أبريل إلى 13 مايو، الاشتراك في أي من باقات البيانات الأربع لمضاعفة بياناتهم مجاناً، وذلك من 1GB وحتى 10GB، مشيراً إلى أن مدة صلاحية الباقات 30 يوماً من تاريخ الاشتراك، مع إمكانية الاشتراكات المتعددة.

وأضاف أنه يمكن لعملاء الخطوط المدفوعة مقدماً، الاشتراك في أي من الباقات الخمس الشاملة لمضاعفة رصيد البيانات والمكالمات، ابتداءً من 500MB+ 25 دقيقة مرنة، ولغاية 10GB+ 250 دقيقة مرنة دون أي كلفة إضافية، لافتة إلى أنه يتم تجديد الاشتراكات تلقائياً بصلاحية 28 يوماً، مع إتاحة الاشتراكات المتعددة وإمكانية استخدام الدقائق المرنة محلياً، أو إلى 65 دولة في خدمة الاتصال الدولي المباشر.

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