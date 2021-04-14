شركات الاتصالات تستعد لتوفير الحماية للموجة الجديدة من شبكات الجيل الخامس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسعى شركات الاتصالات إلى تطبيق حزمة واسعة وشاملة من الإجراءات خلال العام 2021، بهدف حماية الموجة القادمة من شبكات الجيل الخامس 5G، وفقاً لنتائج دراسة استقصائية عالمية أجرتها شركة "هيفي ريدينغز" الرائدة في الأبحاث والدراسة السوقية، وشملت شريحة الموظفين العاملين في شركات توريد خدمات الاتصالات.



وفي ظل استعداد شركات توريد خدمات الاتصالات لطرح خدمات شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة في الأسواق، بدأت حركتهم تتسارع لتأمين الحماية اللازمة لخدمات تهيئة وتكوين الشبكة الأساسية، على غرار خدمة إدارة الشرائح، التي تتيح لشركات تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G القدرة على توفير قنوات اتصال عالية التخصص.



من جهةٍ أخرى، أفادت توقعات 71 بالمائة من المشاركين في الدراسة إلى بدء تطبيق إجراءات أمنية شاملة لحماية خدمات تهيئة وتكوين الشبكة الأساسية الخاصة بشركاتهم، التي تخطط 75 بالمائة منها إلى تأمين حماية أعلى لقنوات الوصول إلى شبكاتها اللاسلكية RAN، وذلك بحلول نهاية العام 2021.



بالإضافة إلى ذلك، تتخذ معظم شركات الاتصالات حالياً خطوات ملموسة لحماية المكونات الرئيسية الأخرى لشبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بها، حيث يخطط حوالي ثلثي المشاركين في الاستطلاع لاتخاذ جملة تدابير أمنية لحماية قنوات شبكة التجوال، وتجزئة الشبكة، وواجهات برمجة التطبيقات APIs، وإنترنت الأشياء IoT، وحوسبة الطرفيات MEC بحلول نهاية العام 2021. تليها خطط ترتبط بأمن وسلامة حاويات البيانات بهدف دعم الخدمات الدقيقة (61 بالمائة من المستفتيين)، وخدمات الاتصالات المتنقلة للمؤسسات (58 بالمائة).



وفي هذا السياق قال محمد أبوخاطر، نائب الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة F5: "من المثير للتفاؤل متابعة السرعة والمثابرة التي تبديها شركات توريد خدمات الاتصالات في سبيل حماية مختلف مكونات وجوانب شبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بهم، وستلعب هذه الإجراءات دوراً هاماً وحيوياً في تعزيز مكانة ومصداقية ونجاح شبكات الجيل الخامس 5G، لا سيما على صعيد سوق المؤسسات، فالشركات على امتداد مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية الرئيسية تسعى للاستفادة من خدمات الاتصالات الرائدة التي توفرها شبكات الجيل الخامس5G، كونها تتسم بالشمولية والمرونة والمستويات العالية من الأمان".



كما أظهر الاستطلاع أيضاً أن مفهوم خدمة الوصول الآمن للطرفيات SASE بات يكتسب زخماً بين أوساط شركات تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G، فحوالي 43 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع ينظرون إلى خدمة الوصول الآمن للطرفيات SASE على أنها جزء لا يتجزأ من استراتيجية حماية وأمن شبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بهم. في حين لا يزال النصف الآخر منهم إما يعملون على صياغة استراتيجيتهم الخاصة بخدمة الوصول الآمن للطرفيات SASE (25 بالمائة من المستفتيين)، أو أنهم ينظرون إلى خدمة الوصول الآمن للطرفيات SASE على أنها خدمة مستقلة عن استراتيجيتهم الأمنية الخاصة بشبكات الجيل الخامس 5G (24 بالمائة).

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