باقات وعروض مميزة من "اتصالات" خلال شهر رمضان

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات" اليوم عن إطلاق مجموعة عروض متميزة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، توفر من خلالها باقات خاصة بضعف البيانات والمكالمات لعملاء الخطوط الفاتورة الشهرية والمدفوعة مقدماً دون أي تكلفة إضافية.

ويشمل العرض خصومات هائلة تصل لغاية 75% على مجموعة واسعة من الهواتف المتحركة، وأجهزة التلفاز، والملحقات وذلك خلال شهر رمضان وعيد الفطر اعتباراً من 13 أبريل ولغاية 17 مايو في كافة أفرع "اتصالات"، والموقع الإلكتروني www.etisalat.ae أو تطبيق My Etisalat UAE. وتشمل الخصومات أحدث الهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية والمحمولة، لتكون الفرصة المثالية لاقتناء الأجهزة ومنح الهدايا خلال هذه الفترة.

وبهذه المناسبة، أفاد خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات": "تأتي عروض ’اتصالات‘ بالتزامن مع شهر رمضان المبارك الذي تسوده أجواء النقاء والصفاء الروحي، وتعزيز الروابط مع العائلة والأصدقاء. وتجسيداً لقيم العطاء خلال الشهر الفضيل، نوفر لعملائنا الاستمتاع بضعف الرصيد للبيانات والمكالمات مجاناً عند الاشتراك في باقات الخاصة بشهر رمضان ليتاح لهم البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء ومشاركة أجمل اللحظات خلال شهر رمضان المبارك. كما تتيح ’اتصالات‘ خصومات كبيرة على أحدث الهواتف وأجهزة التلفاز والملحقات، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من هذه العروض لشراء هذه الأجهزة تزامناً مع الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك."

يتاح لعملاء خطوط الفاتورة الشهرية ابتداءً من 13 أبريل ولغاية 13 مايو الاشتراك في أي من باقات البيانات الأربعة لمضاعفة بياناتهم مجاناً وذلك من (1GB وحتى 10GB). مدة صلاحية الباقات 30 يوماً من تاريخ الاشتراك، مع امكانية الاشتراكات المتعددة.

بينما يمكن لعملاء الخطوط المدفوعة مقدماً الاشتراك في أي من الباقات الخمس الشاملة لمضاعفة رصيد البيانات والمكالمات، ابتداءً من 500MB+ 25 دقيقة مرنة، ولغاية 10GB+ 250 دقيقة مرنة دون أي تكلفة إضافية. ويتم تجديد الاشتراكات تلقائياً بصلاحية 28 يوماً، مع إتاحة الاشتراكات المتعددة وإمكانية استخدام الدقائق المرنة محلياً أو إلى 65 دولة في خدمة الاتصال الدولي المباشر.

يمكن الاشتراك في هذا العرض عبر طلب الرمز *101*77#، أو الرسائل النصية، أو تطبيق My Etisalat UAE، أو الموقع الإلكتروني www.etisalat.ae، وسيحصل العملاء على ضعف رصيد البيانات والمكالمات تلقائياً.

لمعرفة المزيد عن عروض "اتصالات" في شهر رمضان لخطوط الفاتورة الشهرية والمدفوعة مقدماً والخصومات على الأجهزة، يرجى زيارة .etisalat.ae

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