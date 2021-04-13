"أراضي دبي" تحذر من الإعلانات العقارية الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي

المصدر: مدحت السويفي – دبي

حذرت دائرة الأراضي والأملاك بدبي من الإعلانات العقارية الغير حقيقية، داعية جمهور المتعاملين من توخي الحذر عند التعامل مع مختلف الإعلانات العقارية، وخاصة الإعلانات الوهمية وغير المرخصة التي تُنشر على المنصات الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الدائرة في بيان لها حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، على ضرورة تحقق المتعاملين والمستثمرين من جميع المستندات، وطلب البيانات والمعلومات من الوسيط حول العقار المعلن عنه.

ولفتت إلى أنه بإمكان المتعاملين التحقق من الوسطاء المرخصين، وكذلك من صحة بيانات الملكية العقارية بكل سهولة، عن طريق التطبيق الذكي "دبي ريست" المتوفر على متجر آبل وجوجل.

وإلى ذلك أفاد تقرير صادر من دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن نسبة الإعلانات الالكترونية مقابل باقي الإعلانات مثل الإعلانات الخارجية والصحف بلغت بلغت 83.7%، في العام 2020.

وأشار التقرير إلى أن عدد التصاريح العقارية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال العام 2020 وصل إلى 4،202 تصريحاً متنوعاً والذي يحتوي على أكثر من 255 إعلاناً عقارياً.

وقالت الدائرة إلى أن جميع هذه التصاريح تم إصدارها عبر نظام التصاريح الإلكتروني "تراخيصي" الموجود على موقع الدائرة، والذي يتيح التقديم لخدمة التصاريح العقارية بمختلف أنواعها ، والذي يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، بشكل اوتماتيك دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة، الأمر الذي يتوافق مع الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

وأشارت الدائرة، إلى أن التصاريح التي تم إصدارها عبر إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة، خلال العام الماضي، شملت تصاريح الإعلانات الإلكترونية والتي استحوذت على حصة الأسد بنسبة 83.7% بإجمالي 3520 تصريحاً، تليها تصاريح الإعلانات الخارجية بـ 142 تصريحاً، و125 تصريحاً للوحات الإعلانية، الرسائل النصية 99 تصريحاً، إعلانات المركبات 94 تصريحاً، في حين توزعت أنواع التصاريح العقارية الأخرى كالتالي: منصة ترويج عقاري 63 تصريحاً، إعلانات مطبوعة 45 تصريحاً، إعلانات مبوبة 42 تصريحاً، إعلانات الصحف 21 تصريحاً، اليوم المفتوح 17 تصريحاً، حملة ترويجية 16 تصريحاً، ندوة عقارية 9 تصاريح، حفل إطلاق مشروع 5 تصاريح، تصريحين لتنظيم معرض عقاري.

وإلى ذلك قال علي مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، عبد الله آل علي،: "ندرك في "أراضي دبي" أهمية ومحورية الدور الذي تلعبه التصاريح العقارية في الترويج للقطاع العقاري بشكل عام، وخلق المزيد من التنافسية في السوق العقاري، إلى جانب خلق بيئة عقارية آمنة وخالية من التجاوزات. لذا ومن هذا المنطلق، نعمل باستمرار على تسهيل إجراءات الحصول على التصاريح بمختلف أنواعها، وندعو الشركات العقارية على التقديم لهذه الخدمة، المتاحة عبر نظام "تراخيصي" الإلكتروني، بكل سهولة ومرونة وبمدة زمنية لا تتجاوز دقائق معدودة. نعمل باستمرار على تحسين خدماتنا بناء على تواصلنا مع الشركات والاطلاع على احتياجاتهم،.

وأَضاف: "لقد قمنا مؤخراً بزيادة عدد الإعلانات المسموح بها في التصاريح العقارية من 200 إعلان إلى 500 إعلان، وذلك كخطوة تحفيزية للشركات العقارية للالتزام بالتصاريح عند القيام بأي نشاط عقاري يتطلب الحصول عليها، إلى جانب أثر هذه الزيادة في مراعاة التبعات المالية والاقتصادية على الشركات في ظل تفشي فيروس كوفيد-19".

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