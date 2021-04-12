"بنك المارية المحلي " أول بنك رقمي في الإمارات والمنطقة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أعلن "بنك المارية المحلي" عن حصوله على الموافقة الرسمية للجهات الرقابية المصرفية في الدولة ليكون بذلك أول مصرف متخصص في دولة الإمارات والمنطقة يقوم بخدمة المجتمع المحلي لدولة الامارات العربية المتحدة باستخدام منصة خدمات رقمية تقدم منتجات مصرفية متكاملة تعمل ضمن أفضل معايير التكنولوجيا المالية.

سيركز "بنك المارية المحلي" على خدمة المجتمع لكلا الأفراد والشركات لتحقيق طموحات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة وتوظيف مفاهيم التفكير المستقبلي والتنمية المتطورة والقائمة على الإبداع والتكنولوجيا. كما سيتم توظيف هذه المفاهيم بطريقة تتناسب مع التحديات الاقتصادية الأخيرة بما يتلاءم مع مجتمع الإمارات وباستخدام أحدث حلول الخدمات المالية للوصول إلى العملاء أينما كانوا من خلال تجربة مصرفية رقمية فريدة.

سيقدم "بنك المارية المحلي" مجموعة من الخدمات المصرفية عبر قنوات النظام المصرفي التقليدي ورقمياً من خلال التطبيق الخاص بالبنك. فمثلا وفي غضون دقائق، يمكن للعميل أن يفتح حساب بشكل آمن والاستمتاع بالخدمات المصرفية الذكية بطريقة حديثة وآمنة من خلال البنية التحتية السريعة والمرنة والتي تم بناؤها بعناية فائقة وباستخدام آلية الذكاء الاصطناعي المتطور والربط الالكتروني مع منصة الحكومة الذكية لدولة الامارات.

ستتمحور سلسة المنتجات والخدمات المالية التي سيقدمها البنك على تغطية عدد من الثغرات التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة لحسن وكفاءة الإدارة المالية وتحقيق نموها وازدهارها، بالإضافة إلى توفير خيارات وخطط مالية ذكية تسهم وبشكل فعال في تحقيق هدف الادخار والاستثمار للمواطنين والمقيمين في الدولة ليقوم بذلك “بنك المارية المحلي" بلعب دور مهم في الوحدة الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على موافقة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي قال رئيس مجلس المؤسسين طارق المسعود " أن تأسيس "بنك المارية المحلي" سيسهم وبشكل فعال بتلبية احتياجات العملاء من خلال توظيف فريق من الخبراء الماليين المختصين الذين سيعملون على رفع القدرات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعم النمو المستدام للمجتمع بطريقة مرنة وسهلة من خلال التطبيق الذكي الذي سيتم طرحه قريبا إن شاء الله".

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