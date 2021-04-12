مصرف أبوظبي الإسلامي يؤجل أقساط التمويل لعملائه خلال شهر رمضان المبارك

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، اليوم بأنه سيقوم بتأجيل سداد قسط شهر واحد عن التمويلات الشخصية المستحقة على العملاء المؤهلين خلال شهر رمضان المبارك دون أي تكاليف أو رسوم إضافية. ويهدف التأجيل إلى التخفيف من أعباء التدفقات النقدية بالنسبة لعملاء المصرف خلال الشهر الفضيل الذي تزداد فيه نفقاتهم، بالإضافة إلى دعم العملاء من ناحية إدارة التزاماتهم المالية على المديين المتوسط والطويل.

وتشكّل هذه المبادرة إحدى التقاليد السنوية التي يقوم بها المصرف خلال شهر رمضان من كلّ عام، في إطار جهوده الرامية لتلبية احتياجات عملائه المالية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي فيليب كينغ: "يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تقديم هذه المبادرة السنوية بهدف تخفيف الأعباء المالية على عملائه خلال شهر رمضان المبارك. وكانت الأشهر الاثني عشر الماضية صعبة جداً بالنسبة لبعض العائلات، لذا نرغب بمساعدة العملاء على إدارة نفقاتهم المالية، سواء من خلال تزويدهم بمنتجات وخدمات جديدة تسهم بتخفيف أعبائهم المالية الراهنة، أو عبر مساعدتهم على إدارة احتياجاتهم المالية على نحو أكثر كفاءة".

وسيتواصل المصرف مع العملاء الذين يستوفون شروط تأجيل سداد الأقساط من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS)، وسيتم تزويدهم برابط لقراءة شروط وأحكام البرنامج. ويمكن للعملاء الذين يستوفون شروط البرنامج تقديم موافقتهم عبر الرسائل القصيرة إذا رغبوا في تأجيل سداد قسط شهر واحد.

ويسري هذا العرض على الأقساط المستحقة خلال الفترة بين 11 أبريل و1 مايو 2021.

وقد ساهم مصرف أبوظبي الإسلامي خلال عام 2020 بدور محوري في دعم مسيرة تعافي الاقتصاد الوطني من خلال اعتماد حزمة من التدابير الداعمة، مثل تأجيل سداد أقساط التمويل وإعفاءات دفع الرسوم تخفيفاً لأعباء الضغوط المالية عن كاهل العملاء من الأفراد والشركات. كما أطلق المصرف العديد من الحلول المبتكرة التي تُمكّن العملاء من إجراء معاملاتهم المصرفية ضمن تجربة مرنة ومريحة وآمنة.

وخلال دراسة بحثية أجرتها مجموعة آر إف آي خلال النصف الثاني من عام 2020، أعرب 73% من العملاء عن رضاهم تجاه الإجراءات التي اتخذها المصرف للتخفيف من تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19. وأشارت الدراسة إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي حقق أعلى معدل في مؤشر تصنيف رضا العملاء في القطاع المصرفي بدولة الإمارات، والذي يقيس احتمالية قيام العملاء بتوصية آخرين للاستفادة من خدمات مصرف ما؛ ويُعزى ذلك إلى جُملة من الأسباب شملت علاقات العملاء وأداء فروعه ومحفظته الواسعة من الحسابات وتوفيره لبطاقات مصرفية متنوعة.

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