«المركزي»: تمديد فترة التسهيلات المتاحة للبنوك إلى نهاية 2021

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، في قصر الوطن، أمس، الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة.

جدول الأعمال

واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها مذكرة مقدمة من دائرة الرقابة على البنوك، تضمنت مقترحات بشأن الأنشطة المالية والسياسات الخاصة بترخيص المؤسسات المالية، إضافة إلى مذكرة حول إجراءات الإنفاذ المتخذة ضد المنشآت المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.

ووافق المجلس على طلبات تأسيس بنوك وطنية ومؤسسات في الدولة، مع الموافقة على إصدار ترخيص لتأسيس بنك متخصص يعمل بنظام البنوك منخفضة المخاطر.

خطة الدعم

كما اطلع الحاضرون على تقرير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، ودورها في تخفيف الضغوط المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، فضلاً عن اتخاذ قرار بتمديد فترة التسهيلات ذات الكلفة الصفرية بقيمة 50 مليار درهم المتاحة لاستخدام البنوك وشركات التمويل، وذلك ضمن برنامج تأجيل سداد دفعات قروض المتعاملين من الأفراد والقطاعات المتأثرين بتداعيات الجائحة حتى نهاية عام 2021، مع إدراج هذه التسهيلات في برنامج التعافي لمساعدة البنوك في منح قروض جديدة لهؤلاء المتعاملين حتى نهاية يونيو 2022.

ووافق المجلس أيضاً على الإصدار الثالث والجديد للعملة الورقية، بما يتناسب مع استعدادات الدولة لعام «الخمسين»، إذ تتضمن العملة الجديدة أحدث العلامات الأمنية في طباعة العملات الورقية، وفق معايير عالمية.

محافظ المصرف

وفي نهاية الاجتماع، شكر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، الذي قرر أن يترك منصبه للتقاعد، بعد إنجاز المهمة الموكلة إليه، إذ أشاد بجهوده خلال فترة توليه المنصب، في ظل ظروف استثنائية أنجز خلالها المهمة بنجاح، وعمل خلال فترة عمله على استيعاب التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة، وضمان عدم تأثر النظام النقدي والمالي في الدولة بتداعيات الأزمة، كما عمل على إزالة الكثير من العقبات التي كانت تواجه القطاع المصرفي، وبشكل أساسي خلال فترة الأزمة.

وكان صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أصدر مرسوماً بتعيين خالد محمد سالم بالعمى التميمي، محافظاً لمصرف الإمارات المركزي، حيث يمتلك خبرة تفوق 30 عاماً في مجال العمل المصرفي، كما أنه شغل منصب نائب محافظ المصرف المركزي، قبل أن يتولى منصبه الجديد.

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