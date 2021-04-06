استدعاء 17.1 ألف سيارة «مرسيدس» لإصلاح مكالمات الطوارئ

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن بدء حملة استدعاء تشمل 17 ألفاً و192 سيارة «مرسيدس بنز» من 17 طرازاً مختلفاً بين عامي 2016 و2021، وذلك بالتعاون مع شركتي «مشاريع قرقاش» و«الإمارات للسيارات».

وأوضحت الوزارة، في تقرير، أن الاستدعاء يرجع إلى أن شركة «مرسيدس بنز إيه جي» المصنعة لسيارات «مرسيدس» أوضحت

أنه في بعض المركبات قد لا يتوافق سلوك نظام مكالمات الطوارئ مع المواصفات كإجراء احترازي.

وأضافت أنه سيتم تحديث برنامج وحدة الاتصال لنظام مكالمات الطوارئ في المركبات المتضررة، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء التحديث عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة ورشة العمل بالنسبة للعملاء الذين وافقوا على إجراء التحديث عن بُعد، بينما سيتم تحديث وحدات الاتصال للمركبات التي لا يمكن الوصول إليها عن بُعد من خلال زيارة الورشة، على أن تتم جميع الإصلاحات مجاناً.

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