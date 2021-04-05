عمومية "ديار للتطوير" تقرر عدم السير في إجراءات تخفيض رأس المال

أعلنت شركة "ديار للتطوير" أن جمعيتها العمومية وافقت خلال اجتماعها المنعقد أمس، على على توصية مجلس الإدارة بعدم السير في إجراءات تخفيض رأس المال، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2020.

وأضافت الشركة أن الجمعية العمومية وافقت كذلك على مقترح المجلس بخصوص عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وحسب البيانات المنشورة على موقع سوق دبي المالي كانت الجمعية العمومية لشركة "ديار للتطوير" قد وافقت خلال اجتماعها الذي عقد في أبريل 2020، على تخفيض رأس مال الشركة من 5.8 مليار درهم إلى 4.5 مليار درهم، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة حينها 1530.1 مليون درهم، حيث كان من المقرر تخفيض رأس المال بنسبة 21.3% وبمقدار 1231.8 مليون درهم، وذلك من خلال إلغاء 1231.8 مليون سهم، وإطفاء بقيمة الخسائر المتراكمة باستخدام الاحتياطي القانوني البالغ 298.4 مليون درهم.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن الجمعية العمومية وافقت أيضا خلال الاجتماع على ما يلي:

- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

- تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

- ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

- تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه.

- تفويض مجلس الإدارة لتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم.

- تعديل النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 ر م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وذلك في المواد التالية (15 – 16- 17 – 22- 27 -30- 41- 45ب).