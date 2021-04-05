مؤشر الأعمال.. اقتصادية دبي تجدّد 12.8 ألف رخصة تلقائياً خلال مارس

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي بأنه تم تجديد 12 ألفاً و870 رخصة تلقائياً خلال مارس الماضي.

وأوضح التقرير أن الرخص التجارية تصدّرت الرخص الصادرة على حسب فئة الرخصة، بعدد 9711 رخصة، مستحوذة على نسبة 76% من إجمالي الرخص، تبعتها الرخص المهنية بعدد 2720 بنسبة 21%، فيما توزعت بقية النسب على الأنشطة الصناعية والسياحية.

المناطق

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص المجددة تلقائياً خلال الشهر الماضي حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث كانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 6787 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 6050 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 33 رخصة. وبالنسبة لتوزيع تلك الرخص المجددة تلقائياً حسب أعلى مناطق فرعية، كانت كما يلي: «برج خليفة»، «نايف»، «بورسعيد»، «المركز التجاري الأول»، «المرر»، «هور العنز شرق»، «عيال ناصر»، «الخبيصي»، و«الكرامة».

الشكل القانوني

وتوزعت الرخص المجددة تلقائياً خلال مارس 2021، وفقاً للشكل القانوني، كالآتي: تصدّرت شركات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 66%، تبعتها المؤسسات الفردية بنسبة 21%، ثم شركات الأعمال المدنية بنسبة 6.5%، بينما توزعت بقية النسب على شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، وفروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، وفروع شركات أجنبية، وفروع شركات/‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة، وفروع شركات خليجية، وشركات تضامنية، وشركات مساهمة عامة، وشركات توصية بسيطة، ومكاتب ارتباط حكومي، وشركات مساهمة خاصة.

تحديث البيانات

ودعت اقتصادية دبي جميع المتعاملين من أصحاب الرخص إلى تحديث البيانات الشخصية بهم لدى اقتصادية دبي، بحيث يتمكن فريق قطاع التسجيل والترخيص التجاري من تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية.

خدمة استباقية

وكانت اقتصادية دبي أطلقت خدمة التجديد التلقائي لرفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في دبي، مبينة أن تجديد الرخصة كان يتطلب في السابق أربع زيارات إلى مقر الدائرة، إضافة إلى سبع خطوات للتجديد.

وتعدّ المبادرة خدمة استباقية، حيث يصل المتعامل رسالة لتجديد رخصته المنتهية تضم قنوات الدفع، وما على المتعامل سوى الدفع للتجديد.

الدفع

ويمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر قنوات الدفع الإلكتروني، التي تضم بوابة حكومة دبي الذكية، و«آفاق للتحصيل»، والتطبيق الذكي «DED Business»، وبنك دبي التجاري (لمتعاملي البنك)، وبنك دبي الإسلامي (لمتعاملي البنك).

ويمكنهم أيضاً الدفع من خلال شركة آفاق للتمويل الإسلامي عن طريق التحويل البنكي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك دبي الإسلامي. كما يمكن الدفع نقداً عن طريق بنك دبي التجاري والإمارات الإسلامي (جميع الفروع/‏‏ماكينات الصراف الآلي).

أنشطة غير مشمولة

أوضحت اقتصادية دبي أنه توجد أربعة أنشطة اقتصادية خاصة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، لا تشملها خدمة التجديد التلقائي، هي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة، نقل الركاب بالسيارات الفخمة، تأجير السيارات، وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، فضلاً عن نشاطين أيضاً لدائرة السياحة والترويج التجاري، هما: تنظيم رحلات سياحية داخلية، وتنظيم رحلات سياحية خارجية.

• «بردبي» تتصدّر المناطق بإجمالي 6787 رخصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news