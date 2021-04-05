«إم دي جي إتش» تدرج سندات بـ 1.1 مليار يورو في «أبوظبي للأوراق المالية»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة «إم دي جي إتش»، المضمونة من شركة «المعمورة دايفير سيفايد جلوبال هولدنغ»، ضمن برنامج المصدر للسندات العالمية المتوسط الأجل، وذلك اعتباراً من اليوم الموافق الخامس من أبريل.

وأوضح «أبوظبي للأوراق المالية» في قرار أصدره الرئيس التنفيذي للسوق، سعيد حمد الظاهري، بشأن الإدراج، أن القيمة الإجمالية لتلك السندات تبلغ 1.1 مليار يورو من فئتين، وفق أحكام التسعير المرفقة.

ويأتي إدراج السندات استناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (17) لسنة 2014 بشأن نظام السندات ولأحكام المادة رقم (13) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وطلب الرئيس التنفيذي للسوق من جميع رؤساء الإدارات في السوق تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه، حيث يعمم هذا القرار على الهيئة، وعلى جميع إدارات السوق والوسطاء المعتمدين لدى السوق، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

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