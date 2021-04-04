مشروع تحت الإنجاز.. 200 مليون درهم كلفة مشروع «بن غاطي ميراج»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد مشروع «بن غاطي ميراج» أحدث مشروع يتم إطلاقه في قرية الجميرا الدائرية، ويقع في موقع مركزي بالمنطقة، وتبلغ كلفته 200 مليون درهم.

والمشروع مقام على مساحة تصل إلى نحو 300 ألف قدم، فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية نحو 160 شقة، ومن المتوقع تسليمه اعتباراً من مارس 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري، محمد بن غاطي، إن «إطلاق مشروع (بن غاطي ميراج) يأتي للتأكيد على قوة ومتانة القطاع العقاري في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، ويعكس مواصلة النهج التوسعي للشركة في قطاع العقارات بالإمارة، وسط ثقة كبيرة بتعافيه خلال العام الجاري».

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