دبي تستضيف «سايبر تك جلوبال» للأمن السيبراني لأول مرة في المنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ترسيخاً لمكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في مختلف المجالات بما فيها قطاع الأمن المعلوماتي والفضاء الرقمي، ودعماً لصناعة المؤتمرات، تستضيف دبي للمرة الأولى على مستوى المنطقة، النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر «سايبر تك غلوبال 2021» 2021 Cybertech Global، أكبر ملتقى لقطاع الأمن السيبراني يعقد خارج الولايات المتحدة، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري في فندق جراند حياة دبي، بحضور ومشاركة 50 وفداً و52 شركة من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي تنظيم هذا الحدث العالمي الأبرز من نوعه عالمياً في مجال الأمن السيبراني، ليسلط الضوء على الجهود التي تبذلها دبي في هذا المجال، حيث كانت دبي سباقة في إطلاق المبادرات الرقمية المتخصصة، والتي كان آخرها «استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف توفير الحماية المتكاملة ضد مخاطر الأمن الالكتروني، ودعم الابتكار في الفضاء الالكتروني مما يعزز نمو الامارة وازدهارها الاقتصادي.

ويجمع المعرض والمؤتمر، الذي يستضيفه مركز دبي للأمن الالكتروني وتنظمه «سايبر تك»، نخبة من الخبراء في المجال الرقمي من حول العالم، حيث يضم العديد من الشركات العريقة والناشئة إلى جانب المؤسسات الحكومية والمنظمات، وكبار صانعي القرار، لبحث فرص التعاون، إلى جانب التحديات المتغيرة في الفضاء السيبراني، وتتركز معروضات الشركات المشاركة على تقنيات تأمين الاتصالات، وانظمة الدفاع الالكتروني، وانظمة الذكاء الصناعي.

حضور دولي

وأكد المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني، يوسف حمد الشيباني، أن «مركز دبي للأمن الإلكتروني يسهم من خلال استضافته لهذا الحدث، في تكريس حضور دبي الدولي في صلب الثورة الرقمية»، مشيرا إلى أن «حكومة دبي تقدم إسهامات كثيرة في ميدان التحول الرقمي، وتسعى إلى تعزيز التعاون ومشاركة خبراتها مع مختلف الدول والجهات إقليميا، وعالمياً».

وقال: «يأتي هذا المؤتمر بينما يقترب العالم من الخروج من جائحة (كوفيد-19)، ويعمل على استشراف تداعياتها على مختلف الصعد. وقد أبرزت هذه الجائحة الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في حياتنا، والتأثير الملموس الذي تستطيع إحداثه».

وأوضح الشيباني، أن المركز يسعى إلى تقديم الدعم بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية في تبادل الأفكار في مجال الأمن السيبراني لتحقيق رؤية المركز وأهدافه وتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والسلامة والأمن.

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