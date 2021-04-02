مطار رأس الخيمة يستقبل أول رحلة ركاب مباشرة من روسيا

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي، أمس، عن بدء رحلات الطيران المباشر التي تربط الإمارة بتسع مدن روسية من خلال تسع رحلات أسبوعية على متن الخطوط الجوية الروسية "روسيا إيرلاينز"، وقد وصلت الرحلة الأولى المدرجة القادمة من مدينة يكاترينبورغ صباح امس، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمليات مع أكبر دولة في العالم.

وهبطت رحلة الخطوط الروسية (رقم FV5633) في تمام الساعة 08:35 صباحاً في مطار رأس الخيمة الدولي، لتكون أولى رحلات الركاب إلى مجموعة من المدن الرئيسة في روسيا بما في ذلك العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبرغ التي تعرف بكونها واحدة من أهم المدن ومركزاً ثقافياً وتاريخياً متميزاً، بالإضافة إلى العديد من المدن الأخرى بما فيها كازان، وسمارا، ويكاترينبورغ، ونيجني نوفغورود، وبيرم، وأوفا، وروستوف أون دون.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والمجلس التنفيذي لرأس الخيمة: "يشكل مطار رأس الخيمة الدولي، ركيزة أساسية في خطط النمو في رأس الخيمة من خلال الجهود المستمرة لزيادة عدد الوجهات وجداول الرحلات، ومن خلال إقامة الشراكات مع شركات طيران جديدة وتوسيع نطاق الخدمات مع الشركات التي نعمل معها حالياً. وتمثل الشراكة الجديدة مع الخطوط الجوية الروسية (روسيا إيرلاينز) خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية التوسع التدريجي للمطار، حيث سيتم ربط الإمارة بتسع رحلات مباشرة من وإلى روسيا".

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