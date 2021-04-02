«أدنوك للتوزيع»: «خام مربان» محرك الازدهار في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

يشكل «خام مربان» عنصراً أساسياً في مبيعات «أدنوك للتوزيع» من الوقود وزيوت التشحيم عالية الجودة عبر شبكة محطاتها البالغة 445 محطة خدمة، فيما يعد «مربان» الوقود الرئيس لجميع رحلات الطيران اليومية من وإلى الإمارات.

ومنذ اكتشاف «خام مربان» للمرة الأولى في إمارة أبوظبي عام 1958 وهو يسهم في دفع عجلة اقتصاد الدولة وتعزيز مسيرة الازدهار، وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، أحمد الشامسي: «لقد أتاح لنا العمل جنباً إلى جنب مع مساهمنا الرئيس (أدنوك) فرصة تزويد عملائنا بوقود وزيوت تشحيم ذات مستوى عالمي، ما يجعلهم على ثقة عند التزود بالوقود في محطاتنا بأنهم يحصلون على وقود على درجة عالية من الجودة».

وأضاف الشامسي أن «أدنوك» تصدر اليوم خام مربان والمنتجات التي يدخل في تصنيعها بشكل رئيس إلى أكثر من 30 دولة حول العالم، بما في ذلك 14 دولة تسوق فيها «أدنوك للتوزيع» أيضاً مجموعة من زيوت التشحيم «فويجر»، التي تم تطويرها باستخدام زيوت أساسية مستخلصة من خام مربان.

يشار إلى أنه في أعقاب الإعلان عن بدء تداول العقود الآجلة لخام مربان في 29 مارس الماضي، أصبح الخام الرئيس الذي تنتجه «أدنوك» متاحاً الآن بصورة أوسع للعملاء في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار استراتيجية «أدنوك» الرامية إلى خلق قيمة إضافية لمصلحة الجميع في دولة الإمارات.

ويشكل خام مربان عالي الجودة الذي تنتجه «أدنوك البرية» باستخدام تقنيات إنتاج ذات كثافة كربونية منخفضة، الجزء الأكبر من إنتاج دولة الإمارات من النفط، حيث يبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية من خام مربان نحو مليوني برميل يومياً.

ويتم تكرير وقود «أدنوك للتوزيع» من قبل «أدنوك للتكرير» في «مُجمع الرويس للمشتقات» في إمارة أبوظبي، حيث يمثل خام مربان المادة الخام الأساسية.

ويتم تصنيع منتجات «أدنوك للتوزيع» من الزيوت الأساسية من المجموعة الثانية والثالثة المستخدمة في صناعة زيوت التشحيم في «مُجمع الرويس» أيضاً، حيث تستخدم «أدنوك للتوزيع» الزيوت الأساسية في معمل أدنوك لمزج وتعبئة الزيوت الذي يتم فيه تصنيع منتجات الشحوم عالية الجودة للبيع عبر محطات الخدمة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة وللتصدير.

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