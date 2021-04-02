ارتفاع خطوط «إنترنت النطاق العريض» في دبي إلى 676 ألف خط خلال 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء أن إجمالي عدد خطوط الإنترنت (النطاق العريض) في الإمارة، ارتفع إلى 676 ألفاً و199 خطاً خلال العام الماضي، مقابل 660 ألفاً و402 خط في عام 2019، بزيادة قدرها 15 ألفاً و797 خطاً، وبنمو سنوي بلغت نسبته نحو 2.4%. ووفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وصل عدد خطوط الإنترنت للقطاع السكني إلى 591 ألفاً و893 خطاً في عام 2020 مقابل 569 ألفاً و366 خطاً في عام 2019، بنسبة نمو بلغت نحو 4%، وبزيادة قدرها 22 ألفاً و527 خطاً، فيما وصل عدد خطوط الإنترنت لقطاع الأعمال إلى 84 ألفاً و306 خطوط. يشار إلى أن خدمة النطاق العريض تعتمد على إرسال المعلومات من وإلى جهاز المستخدم عبر إشارات ضوئية.

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