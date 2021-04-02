2088 علامة تجارية أعادت تسجيل ملكيتها في الإمارات خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ إجمالي عدد طلبات إعادة تسجيل الملكية للعلامات التجارية في دولة الإمارات 2088 طلباً، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وذلك وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد.

ويعكس الحجم الكبير من العلامات التجارية التي جرى إعادة تثبيت ملكيتها، خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2021، النشاط الكبير الذي يشهده القطاع، وذلك بالتزامن مع عودة النمو إلى جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة.

وتضم قائمة العلامات التجارية التي أعيد تسجيلها مع نهاية مارس الماضي، مجموعة كبيرة من العلامات التابعة لشركات عالمية تتخذ من الإمارات مركزاً إقليمياً لأعمالها في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

وتعمل هذه الشركات في مختلف الأنشطة وفي مقدمتها القطاعات التجارية والطاقة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وأظهر الرصد الخاص بحركة نشاط القطاع محافظته على تحقيق نسب نمو جيدة طوال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، غير أن يناير الماضي كان الأكثر نشاطاً من حيث عدد طلبات إعادة تسجيل الملكية لعلامة تجارية، الذي وصل إلى 777 طلباً حسب الأرقام الرسمية.

يشار إلى أن حزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية خلال الأشهر الماضية، أسهمت في إدامة نشاط قطاع العلامات التجارية في دولة الإمارات.

- يناير 2021 كان الأكثر نشاطاً مع إعادة تسجيل 777 ملكية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news