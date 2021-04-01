تطبيق PayBy ينضم إلى منصة «سداد أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» عن انضمام تطبيق PayBy إلى منصة «سداد أبوظبي»، والتي تعتبر أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وأفاد بيان صدر أمس بأن إضافة تطبيق PayBy إلى منصة «سداد أبوظبي» تأتي في إطار شراكة بين منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، وشركة التكنولوجيا المالية المبتكرة PayBy، من خلال بنك أبوظبي الأول.

ووفقاً للبيان، فقد أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في أبوظبي استخدام التطبيق كخيار آخر لإتمام سداد رسوم الخدمات الحكومية رقمياً، عبر منظومة خدمات «تم».

وأوضح البيان أنه يمكن للمتعاملين سداد رسوم الخدمات الحكومية عبر قنوات متعددة، تتمثل في التطبيق، والموقع الالكتروني لـ«تم» (tamm.abudhabi)، ونقاط البيع، ما يغني عن الحاجة لزيارة مقرات الجهات الحكومية على أرض الواقع. كما يمكّن تطبيق PayBy سكان إمارة أبوظبي من سداد رسوم الخدمات الحكومية رقمياً دون الحاجة إلى بطاقات ائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر.

وقال مدير إدارة المجتمع الرقمي في هيئة أبوظبي الرقمية، الدكتور أحمد خالد الهاشمي، إن إضافة تطبيق PayBy إلى منصة «سداد أبوظبي» خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف الرئيس الذي يتمثل في توفير كل الخدمات الحكومية رقمياً لتسهيل حياة جميع المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي.

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