52 مليون درهم كلفة جناح موناكو المشارك في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قال نائب المفوض العام لجناح موناكو المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ألكسندر بوكويلون، إن «كلفة تشييد جناح موناكو، بما في ذلك تكاليف التشغيل، وصلت إلى نحو 12 مليون يورو (52 مليون درهم)»، مشيراً إلى إن الجناح يمتد على مساحة 1700 متر مربع.

جاء ذلك، على هامش استضافة الجناح، أمس، جولة لوسائل الإعلام بعد استكمال مرحلة إنشاء المبنى الخارجي للجناح وتشغيل ألواح الطاقة الشمسية، بحضور وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الدولة في موناكو، بيير دارتوت.

وأضاف بوكويلون أن «إكسبو 2020 دبي» فرصة للتعافي من تداعيات الجائحة وبداية لحقبة جديدة، لافتاً إلى أن الجناح يجسد رسالة بيئية مهمة، حيث ستسهم الألواح الشمسية التي تكسو الواجهة الرئيسة للجناح في توليد طاقة تفوق احتياجات الجناح من الكهرباء، خلال فترة فعاليات الحدث الدولي.

ويستلهم الجناح «صخرة موناكو» الشهيرة بتصميم هندسي متميز يصحب الزائر في رحلة تخاطب حواسه عبر فضاء عريض يوظف المرايا، ويحاكي طبيعة شواطئ الريفييرا الفرنسية وأصواتها وروائحها.

ويضم الجناح مساحتي عرض رئيستين هما «حديقة الفرص» التي ستحوي تجارب تفاعلية تجسد جو موناكو الدافئ المشمس، و «كاليدوسكوب» التي تسلط الضوء على الفن والثقافة والابتكار والتاريخ في بيئة عرض متعددة الأوجه.

وتم تجهيز الصخرة، التي يبلغ ارتفاعها 14 متراً، بألواح كهرضوئية، وتركيب ألواح مصنوعة من مادة الفينيل من نوع هارلي كوين تكتسي بألوان شواطئ الريفييرا الفرنسية على كامل الواجهة الخارجية للجناح.

ويمتد الجناح على طوابق عدة على غرار شوارع موناكو المتعرجة والمليئة بالمفاجآت.

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