«الاتحادية للجمارك» تصدر دليلاً مرئياً للمسافرين إلى الإمارات

المصدر: أبوظبي ■ وام

طالبت الهيئة الاتحادية للجمارك جميع المسافرين من وإلى دولة الإمارات بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقوانين ذات العلاقة المعمول بها في الدولة، لضمان سلامتهم وتمتعهم برحلة سفر آمنة خالية من المخاطر، مشيرة إلى أنها أصدرت دليلاً مرئياً للمسافرين إلى الإمارات.

وقالت الهيئة إن المسافرين من وإلى الإمارات يتمتعون بالعديد من المزايا والتسهيلات الجمركية التي تزيد من متعة سفرهم من وإلى الدولة، سواء في ما يتعلق بالأمتعة أو المواد المصرح بها أو السلع الممنوعة والمقيدة أو المبالغ النقدية التي يحملها المسافرون بصحبتهم.

وفي هذا الصدد بثت الهيئة فيلماً توعوياً بثلاث لغات هي: العربية والإنجليزية والأوردو، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني: (www.fca.gov.ae) لتعريف المسافرين بالإجراءات الجمركية الخاصة بالسفر والحقوق والواجبات المتعلقة بالمسافرين، كما وردت في قانون الجمارك الخليجي الموحد.

ويتناول فيلم دليل المسافرين، الذي أصدرته الهيئة، الأمتعة المصرح بدخولها بصحبة المسافرين والمعفاة من الرسوم الجمركية، وهي المناظير البصرية، وأجهزة عرض الأفلام ولوازمها، وأجهزة الراديو والسي دي وأسطواناتها، وكاميرات الفيديو والديجيتال، والآلات الموسيقية النقالة، والهاتف الخلوي، والتلفزيون وجهاز الاستقبال المباشر بمعدل جهاز واحد، وعربات الأطفال، والمعدات الرياضية الشخصية، والكمبيوتر وآلات الطباعة النقالة، وغيرها.

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