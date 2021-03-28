«جمارك دبي» تعفي شركات المناطق الحرة من رسوم «استرداد التأمينات»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قررت دائرة جمارك دبي، إعفاء شركات المناطق الحرة من رسوم خدمة طلبات استرداد التأمينات الجمركية التي لا تزيد قيمتها عن 3000 درهم، وذلك عن البيانات الجمركية التي تتمثل في كل من: بيان عبور خروج المنطقة الحرة، وبيان عبور بين المناطق الحرة في إمارة دبي.



وأوضحت «جمارك دبي» أن خطوتها تأتي لغايات تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتأسيس بيئة مناسبة في المناطق الحرة، لجذب الاستثمارات، وتنشيط حركة التجارة الإلكترونية، وتخفيض الكلفة على الأعمال.



وأضافت في إعلان جمركي صادر عنها، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه على شركات المناطق الحرة تقديم طلبات استرداد التأمينات الجمركية عبر القنوات الالكترونية المتاحة، وحسب الضوابط والإجراءات الجمركية المتبعة، لافتة إلى أنه سيتم العمل بهذا الإعلان اعتباراً من الأول من أبريل 2021 وحتى إشعار آخر، ويلغى كل ما يتعارض مع إحكامه، داعية الإدارات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بالكامل، كل فيما يخصها.

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