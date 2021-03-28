مشروع تحت الإنجاز.. «ذا بالم تاور».. شقق وفندق فاخر وحوض سباحة على ارتفاع 210 أمتار

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

كشفت شركة نخيل العقارية أن نسبة الإنجاز في برج «ذا بالم تاور» بلغت نحو 95%، فيما ينتظر افتتاح المشروع في أكتوبر من العام الجاري.

يتكون البرج الذي يقع في منطقة «نخلة جميرا» من 52 طابقاً بارتفاع يبلغ 240 متراً، ويضم 432 وحدة سكنية فاخرة مفروشة، إضافة إلى فندق «سانت ريجيس دبي ــ ذا بالم» من فئة خمس نجوم، الذي يضم 290 غرفة وسيشغل أول 18 طابقاً.

تعلو الفندق والشقق السكنية وجهة ترفيه على السطح مكونة من ثلاثة طوابق تضم منصة مشاهدة، إضافة إلى «أورا سكاي بول»، الذي يعتبر واحداً من بين أعلى أحواض السباحة في العالم على ارتفاع 210 أمتار، ويقع في الطابق 50 من البرج.

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