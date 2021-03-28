«آفاق الإسلامية للتمويل»: 68% نمواً في صافي الأرباح خلال 2020

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة آفاق الإسلامية للتمويل»، عن انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين عن السنة المالية 2020، والذي أقيم عن بُعد أخيراً، بحضور أعضاء من مجلس إدارة الشركة، وممثلين عن وزارة الاقتصاد، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والمدققين الخارجيين، والمصرف المركزي.

وأفادت في بيان لها أمس، بأن النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، مطر حمدان العامري، ترأس الاجتماع، وأعلن بدوره عن نتائج مالية إيجابية حققتها «آفاق الإسلامية للتمويل» خلال عام 2020، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها الأسواق نتيجة جائحة «كوفيد-19». ووفقاً للبيان، فقد حققت الشركة صافي أرباح قدره 170.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 68% مقارنةً بعام 2019 الذي سجّل صافي أرباح بقيمة 101.4 مليون درهم. وجرى التأكيد خلال الاجتماع على أنّ زيادة حقوق المساهمين هي الركيزة الأساسية في استراتيجية «آفاق الإسلامية للتمويل»، إذ تمّت التوصية خلال الجمعية العمومية لعام 2020 بتوزيع أرباحٍ نقدية بنسبة 15%، شرط موافقة مصرف الإمارات المركزي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الإسلامية للتمويل»، راشد محبوب القبيسي: «حققنا أداءً استثنائياً، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، ونحن مستمرّون باتباع استراتيجيتنا في التركيز على بناء محفظة تمويل قوية، إضافة إلى طرح المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تحاكي تطلعات الأفراد والشركات، وعقد شراكات استراتيجية جديدة تعود بالفائدة على المتعاملين والشركاء معاً».

ولفت إلى أنّ النتائج التي تحقّقت خلال 2020 تعود لزيادة إيرادات التمويل، والرسوم، والدخل من الاستثمارات، وأنشطة الخزينة، ونمو محفظة التمويل ومحفظة ودائع المتعاملين، والذي بلغ أكثر من الضعفين مقارنةً بعام 2019، إضافة الى إطلاق منتجات جديدة مبتكرة ومتنوّعة.

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