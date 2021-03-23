75 % من الشركات الصغيرة في الإمارات متفائلة بتعافي الأعمال خلال 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعربت ثلاث من أصل أربع شركات صغيرة في دولة الإمارات، أي 75% من الشركات، عن تفاؤلها حيال تعافي الأعمال خلال العام الجاري، وذلك وفقاً لنتائج دراسة جديدة أجرتها شركة «فيزا» Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية.

ووفقاً للدراسة التي نشرت نتائجها أمس، أكد معظم التجار في دولة الإمارات (82%)، أن استثماراتهم في المدفوعات الرقمية حققت النتائج المنشودة منها، كما ستلعب دوراً بالغ الأهمية في تعافي أعمالهم.

وشملت دراسة «تعافي الشركات الصغيرة من Visa لعام 2021»، عدداً من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات والسعودية ومصر وباكستان، بهدف الوقوف على الآليات التي اتبعتها تلك الشركات لأداء أعمالها والحد من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على ميزانياتها.

وكشفت الدراسة عن أبرز توجهات الإنفاق التي يعتقد التجار بأهميتها في رسم ملامح بيئة الأعمال خلال الجائحة، والتي تشمل الاستخدام المتزايد للمدفوعات اللاتلامسية (93% من التجار) وخدمة استلام الطلبات (87%) وخدمة التوصيل للمنازل (78%).

عادات الدفع

ولدى سؤالهم عن عادات الدفع أثناء الجائحة، قال أكثر من نصف التجار المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات (60%)، إن المدفوعات اللاتلامسية كانت بمثابة الخيار المفضل بين عملائهم، مقارنة مع 18% من التجار في بداية الجائحة.

وذكرت نسبة تقارب ثلث المشاركين في الاستطلاع (31%) أنهم سارعوا لتوفير خيارات المدفوعات اللاتلامسية استجابة للطلب المتزايد عليها خلال الجائحة.

الإنترنت

وقال أكثر من ثلث التجار المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات (38%)، إنهم أطلقوا نشاطهم عبر الإنترنت استجابة لتداعيات «كوفيد-19»، بينما أعرب نحو 86% عن ثقتهم باحتفاظ التسوق عبر الإنترنت بمكانته كخيار مفضل بين العملاء لفترة طويلة بعد الأزمة.

دور محوري

وقال مدير عام شركة «فيزا» في دولة الإمارات، شهباز خان: «يسعدنا أن نشهد هذا المستوى من التفاؤل حيال تعافي الأعمال خلال عام 2021 بين التجار، وسرعة تكيّفهم وإدراكهم لتطلعات عملائهم، سواء عبر إطلاق نشاطهم عبر الإنترنت وتوفير مجموعة متنوعة من خيارات المدفوعات الرقمية وخدمات التوصيل إلى المنازل أو إطلاق الحملات الترويجية، وجميعها عوامل أسهمت بدور محوري في انتقالهم من نمط الحفاظ على الاستمرارية إلى نمط التعافي بسرعة».

منهجية الاستطلاع

كلفت شركة «فيزا»، شركة «فور سايت» للبحوث والتحليلات، بإجراء استطلاع للشركات الصغيرة في دولة الإمارات والسعودية ومصر وباكستان.

وتضمنت منهجية الاستطلاع، الذي تم إجراؤه بين 8 و20 ديسمبر 2020، إجراء مقابلات لمدة 15 دقيقة مع أكثر من 150 تاجراً في كل سوق، وضمن قطاعات رئيسة منها المأكولات والمشروبات والأزياء والسفر.

82 %

من التجار اعتبروا أن استثماراتهم في المدفوعات الرقمية حققت النتائج المنشودة منها.

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