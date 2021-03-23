مؤشر الأعمال.. 497 شركة لتجارة البهارات والتوابل في دبي

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الشركات العاملة في مجال تجارة البهارات والتوابل في دبي يصل إلى 497 شركة حالياً، موضحاً أنه حسب المناطق الرئيسة بالإمارة، استحوذت منطقة ديرة على الحصة الأكبر من تلك الشركات بإجمالي 255 شركة، وبنسبة 51% من الإجمالي، فيما كان نصيب منطقة بردبي 236 رخصة وبنسبة (47%)، وأخيراً منطقة حتا بواقع ست رخص.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من انتشار التوابل والبهارات المستوردة في منافذ البيع المحلية، فإن التوابل المصنّعة محلياً استطاعت المنافسة بقوة خلال فترة قصيرة، مدللاً على ذلك برفع عدد علاماتها التجارية بشكل قوي، حيث إن تنوّع وزيادة عدد منتجات التوابل المحلية من الأمور الطبيعية في الأسواق، وذلك مع إقبال عدد من الشركات على العمل في هذا القطاع باعتباره من المجالات الواعدة، نظراً للنمو المستمر في الطلب وكون تلك المنتجات بمثابة مواد أساسية تستخدم في الوجبات الغذائية للعائلات الإماراتية والمقيمة على أرض الدولة.

وذكر تقرير اقتصادية دبي أن التوابل أو البهارات كانت عصب التجارة العالمية قديماً ومصدراً للثراء، حيث كانت أسعارها تعادل أسعار الذهب، مبيناً أنه وفقاً للموسوعة الحرة، فإن استخدام البشر للبهارات بدأ قبل 50 ألف سنة بين الحضارات الآسيوية والعالم اليوناني - الروماني القديم والروماني - الهندي، إذ تعد من المنتجات الأساسية في عدد كبير من الأطباق العالمية التي يعتمد عليها العديد من الشعوب في طعامهم، كون بعضها فاتحاً للشهية، فيما البعض الآخر مكمل غذائي فيه علاج لحالات معينة من الأمراض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news