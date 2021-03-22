"دبي لصناعات الطيران" تنجز صفقة طائرات "ماكس 8" مع "أميركان إيرلاينز"

المصدر: دبي - وام

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران اليوم، عن إتمامها للاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة "أميركان إيرلاينز" في الربع الثالث من العام الماضي لتسليم 18 طائرة جديدة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فيروز تارابور، إن "هذه الصفقة تعكس قدرتنا الكبيرة على التكيف وقوة ميزانيتنا العمومية، كما تشير إلى إمكانياتنا وقدرتنا على مساعدة واحد من عملائنا الذين نتعامل معهم منذ زمن بعيد، فضلا عن إيماننا بقوة طائرات (737 ماكس 8)، معربا عن سعادته بعودة عدد متزايد من شركات الطيران العالمية إلى التحليق بطائرات "ماكس".

من جهته، قال نائب الرئيس الأول للمبيعات التجارية والتسويق في شركة "بوينغ"، إحسان منير، إن "دبي لصناعات الطيران" حريصة على تفعيل استراتيجية الشراء وخطة النمو لديها لمساعدة مشغلي رحلات الطيران خلال هذه الفترة الصعبة في القطاع.

وأضاف: "يسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع (دبي لصناعات الطيران) لدعم عميل مهم مثل شركة (أميركان إيرلاينز)، ونحن فخورون بالثقة التي منحوها لطائرات (بوينغ 737)".



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