«اتصالات» و«الاتحاد للطيران» تدعمان الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات»، أمس، عن شراكة جديدة أصبحت بموجبها شريك الاتصال الرسمي لشركة «الاتحاد للطيران»، في خطوة تهدف إلى توفير أحدث خدمات الهاتف المتحرك والحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات المتغيّرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، سعياً إلى دعمهم خلال رحلة التحوّل الرقمي.

وأفاد بيان صادر بأن الشراكة الجديدة تهدف إلى توحيد جهود «اتصالات» و«الاتحاد للطيران»، وتبادل الحلول والخدمات المقدمة لعملاء قطاع الأعمال في كلا الجانبين، حيث توفر «الاتحاد للطيران» عروض السفر الحصرية والقيّمة لجميع عملاء «اتصالات» من قطاع الأعمال وشركاء مركز «Hello Business Hub» للشركات الناشئة، في حين تقدم «اتصالات» الحلول الرقمية وعروض الهاتف المتحرك المميزة إلى عملاء قطاع الأعمال في «الاتحاد للطيران».

وتشمل مذكرة التفاهم بين الطرفين، التعاون في القنوات الرقمية لتسهيل وتقديم خدماتهما عبر الموقع الإلكتروني للطرف الآخر، من خلال توفير باقات الأعمال للهاتف المتحرك من «اتصالات»، عبر برنامج الاتحاد لولاء الشركات (Business Connect)، ليتيح لعملاء «الاتحاد للطيران» الحصول على خدمات وباقات الاتصالات، إضافة إلى توفير خدمات «الاتحاد للطيران» على موقع «اتصالات».

ووقّع المذكرة كل من نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»، عصام محمود، ونائب الرئيس للمبيعات في «الاتحاد للطيران»، فاطمة المهيري.

وقال محمود إن «قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يسهم بدور محوري في نمو اقتصاد دولة الإمارات ودفع عجلة الابتكار، وخلق فرص الأعمال، إضافة إلى تكوين نماذج العمل المستقبلية».

وأكد حرص «اتصالات» على مواكبة متطلبات المؤسسات الناشئة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساندتهم على تطوير أعمالهم وتحقيق النجاح خلال رحلتهم الرقمية.

وأشار إلى أن الشراكة مع «الاتحاد للطيران» تعكس الجهود المتواصلة التي نبذلها لتوفير أفضل الحلول والخدمات لقطاع الأعمال.

من جانبها، قالت المهيري، إن «هذه الشراكة تعدّ فرصة مثالية للتعاون بين (الاتحاد للطيران) و(اتصالات) وتطوير المنتجات والعروض والأنشطة المتميزة، التي تسهم في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ونمو أعمالها بواسطة استخدام أحدث الحلول المبتكرة».

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