تعاون "اتصالات" والاتحاد للطيران لدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات" اليوم عن شراكة جديدة أصبحت بموجبها شريك الاتصال الرسمي للاتحاد للطيران في خطوة تهدف إلى توفير أحدث خدمات الهاتف المتحرك والحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة سعياً لدعمهم خلال رحلة التحول الرقمي.

وتهدف الشراكة إلى توحيد جهود "اتصالات" والاتحاد للطيران وتبادل الحلول والخدمات المقدمة لعملاء قطاع الأعمال في كلا الجانبين، حيث توفر الاتحاد للطيران عروض السفر الحصرية والقيّمة لكافة عملاء "اتصالات" من قطاع الأعمال وشركاء مركز Hello Business Hub للشركات الناشئة، في حين تقدم "اتصالات" الحلول الرقمية وعروض الهاتف المتحرك المميزة إلى عملاء قطاع الأعمال في الاتحاد للطيران.

وجاء الإعلان عن هذه الشراكة بحضور نخبة من المسؤولين في كلا الجانبين، حيث وقّع مذكرة التفاهم كلاً من عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في "اتصالات"، وفاطمة المهيري، نائب الرئيس للمبيعات في الاتحاد للطيران.

أفاد نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في "اتصالات" عصام محمود: "يساهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدور محوري في نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ودفع عجلة الابتكار، وخلق فرص الأعمال، بالإضافة إلى تكوين نماذج العمل المستقبلية. وبدورها تحرص ’اتصالات‘ على مواكبة متطلبات المؤسسات الناشئة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساندتهم على تطوير أعمالهم وتحقيق النجاح خلال رحلتهم الرقمية. وتعكس هذه الشراكة مع الاتحاد للطيران الجهود المتواصلة التي نبذلها لتوفير أفضل الحلول والخدمات لقطاع الأعمال، ونتطلع إلى العمل مع هذه الشركة الإماراتية الرائدة لتزويد مجموعة متكاملة من خدمات الاتصالات والحلول الرقمية التي تعزز القيمة والمنفعة للعملاء."

ومن جانبها، قالت نائب الرئيس للمبيعات في الاتحاد للطيران فاطمة المهيري: "تعد هذه الشراكة فرصة مثالية للتعاون بين الاتحاد للطيران و’اتصالات‘ وتطوير المنتجات والعروض والأنشطة المتميزة والتي تسهم في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ونمو أعمالها بواسطة استخدام أحدث الحلول المبتكرة. وتحرص الاتحاد للطيران على مواصلة استكشاف الفرص الجديدة الهادفة لتحسين تجارب العملاء عبر التعاون مع اللاعبين الرئيسيين الذين يساهمون في دعم الاقتصاد الإماراتي مثل شركة ’اتصالات‘ بما يساهم في تعزيز القيمة لعملاء ’اتصالات‘ والاتحاد للطيران."

وتشمل المذكرة، تعاون الطرفين في القنوات الرقمية لتسهيل وتقديم خدماتهما عبر الموقع الإلكتروني للطرف الآخر تشمل: توفير باقات الأعمال للهاتف المتحرك من "اتصالات" عبر برنامج الاتحاد لولاء الشركات (Business Connect)، ليتيح لعملاء الاتحاد للطيران الحصول على خدمات وباقات الاتصالات، بالإضافة إلى توفير خدمات الاتحاد للطيران على موقع "اتصالات".

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